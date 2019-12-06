06.12.2019, 13:50

Новый Центральный рынок: местных жителей беспокоят безопасность и организация движения


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Tallinna Keskturu kavandid
Tallinna Keskturu kavandidFoto: eskiis

Представители нового владельца Центрального рынка компании Astri Grupp, Управы района Кесклинн и архитектурного бюро KOKO встретились с жителями микрорайона Кельдримяэ, чтобы обсудить дальнейшее развитие Центрального рынка, сообщила управа.

”Основные опасения местных жителей связаны с безопасностью, организацией движения и шумом от подвоза товаров. Также беспокойство вызывает вопрос инсоляции, т.е. как много солнечного света будет попадать на жилые дома. Мы можем подтвердить, что к строительному проекту будет предъявлен ряд требований, чтобы создать безопасную и современную городскую среду”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На территории Центрального рынка кроме здания рынка появятся современные жилые дома и бизнес-здания, а также открытая площадь и небольшой парк, который будет находиться в южной части территории рынка. Первый этап развития территории Центрального рынка — строительство здания рынка, согласно планам, будет завершен к 2023 году.

”Для управы района Кесклинн важно, чтобы были учтены основные траектории передвижения пешеходов и велосипедистов, чтобы разгрузка товаров происходила внутри здания рынка, и чтобы движение частично было перенесено с улицы Кельдримяэ на подземную парковку со въездом со стороны улицы Торупилли отс. Также для нас очень важно, чтобы организация движения на улицах Ластекоду и Кельдримяэ стала более безопасной для пешеходов”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

”Мы всегда учитываем пожелания местных жителей и хотим это сделать и в случае Центрального рынка. Для нас важно знать, какие темы важны для местных жителей и чем раньше мы о них будем говорить, тем больше мы сможем учесть пожелания местных жителей. На данный момент главные темы были обозначены и наше сотрудничество с местными жителями продолжится. Наша цель заключается в том, чтобы территория рынка стала более открытой и местные жители проводили бы на ней больше времени”, — прокомментировал член правления Astri Kinnisvara Тармо Клейманн.

Управа района Кесклинн и Astri Grupp ждут предложений от местных жителей по электронной почте kesklinna@tallinnlv.ee или tarmo@astri.ee.

Новый владелец Центрального рынка концерн Astri Grupp организовал архитектурный конкурс, в котором приняли участие три работы архитектурных бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid, KAMP Arhitektid и KOKO Arhitektid. Победителя конкурса определило жюри, состоявшее из городских планировщиков, архитекторов и представителей нового владельца рынка. Им стала работа архитектурного бюро KOKO Arhitektid.

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