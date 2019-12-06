Новый Центральный рынок: местных жителей беспокоят безопасность и организация движения

”Основные опасения местных жителей связаны с безопасностью, организацией движения и шумом от подвоза товаров. Также беспокойство вызывает вопрос инсоляции, т.е. как много солнечного света будет попадать на жилые дома. Мы можем подтвердить, что к строительному проекту будет предъявлен ряд требований, чтобы создать безопасную и современную городскую среду”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

На территории Центрального рынка кроме здания рынка появятся современные жилые дома и бизнес-здания, а также открытая площадь и небольшой парк, который будет находиться в южной части территории рынка. Первый этап развития территории Центрального рынка — строительство здания рынка, согласно планам, будет завершен к 2023 году.

”Для управы района Кесклинн важно, чтобы были учтены основные траектории передвижения пешеходов и велосипедистов, чтобы разгрузка товаров происходила внутри здания рынка, и чтобы движение частично было перенесено с улицы Кельдримяэ на подземную парковку со въездом со стороны улицы Торупилли отс. Также для нас очень важно, чтобы организация движения на улицах Ластекоду и Кельдримяэ стала более безопасной для пешеходов”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.