Новый ценовой рекорд! Цена топлива на заправках упала до рекордно низкого уровня

Terminal Oil в первой половине дня понизил цена на 95 бензин до 1,069 евро, 98 бензин до 1,119 евро, а дизель и вовсе до 0,879 евро за литр.

Alexela присоединилась к понижению цен, и сегодня на заправках сети топливо продается по точно таким же ценам.