02.06.2020, 14:07

Новый ценовой рекорд! Цена топлива на заправках упала до рекордно низкого уровня

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Новый ценовой рекорд! Цена топлива на заправках упала до рекордно низкого уровня
Terminal Oil

Terminal Oil во вторник понизил цены на все типы топлива до самого низкого уровня последних пары лет. К понижению цен присоединилась и сеть заправок Alexela.

Terminal Oil в первой половине дня понизил цена на 95 бензин до 1,069 евро, 98 бензин до 1,119 евро, а дизель и вовсе до 0,879 евро за литр.

Alexela присоединилась к понижению цен, и сегодня на заправках сети топливо продается по точно таким же ценам.

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