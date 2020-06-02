02.06.2020, 14:07
Новый ценовой рекорд! Цена топлива на заправках упала до рекордно низкого уровня(13)
Terminal Oil во вторник понизил цены на все типы топлива до самого низкого уровня последних пары лет. К понижению цен присоединилась и сеть заправок Alexela.
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