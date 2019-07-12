12.07.2019, 11:06

Новые владельцы ISS Eesti обещают: все работники останутся на своих местах


rus.delfi.ee
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Новые владельцы ISS Eesti обещают: все работники останутся на своих местах
Foto: Erakogu, ISS Eesti

Связанные с Эстонией частные инвесторы заключили договор о приобретении эстонского дочернего предприятия известного международного концерна по обслуживанию недвижимости ISS. Глава предприятия заверяет, что работникам переживать нет причины.

”Количество работников ISS Eesti со сменой владельцев не изменится. Руководство повседневными услугами продолжит на основании имеющейся сегодня структуры”, — заверил член правления ISS Eesti AS Микк Силламаа.

Новыми собственниками ISS Eesti AS становятся Трийну Рейнольд — руководитель высшего звена ряда предприятий, финансовый директор и предприниматель Юло Каллас, инвестор Роберто де Сильвестри, занимающийся международными инвестициями в недвижимость, и его партнер по бизнесу Элио Краверо. Все они в своей ежедневной работе связаны также с инвестиционной компанией Colonna, специализирующейся на коммерческой недвижимости.

По словам Трийну Рейнольд, потребность в профессиональной и компактной услуге обслуживания недвижимости в Эстонии продолжает расти, и особенно ценят высокий уровень данной услуги иностранные инвесторы. ”ISS, в штате которого 1500 работников, на сегодняшний день входит в число крупнейших предприятий Эстонии и с точки зрения качества услуги, профессионализма и использования новых технологий находится на рынке в первых рядах среди других поставщиков. Мы доверяем нынешнему руководству ISS, высоко ценим их видение и хотим успешно развивать оказываемые этим предприятием услуги”, — сказала Рейнольд.

Как заверил исполнительный директор ISS Eesti Микк Силламаа, концерн ISS выбирал покупателей внимательно, поскольку самым важным было найти такого партнера, который продолжил бы нести ценности ISS Eesti и обеспечивал бы преемственность всем нашим работникам. ”В последние годы мы успешно развивали услуги управления бизнесом и технического обслуживания, что делает нас на сегодняшний день ведущим в Эстонии предприятием, предлагающим комплексную услугу по содержанию недвижимости в порядке. Это удавалось делать благодаря нашей профессиональной команде, которую мы высоко ценим и которой мы очень признательны. С новыми собственниками ISS Eesti продолжит вести деятельность, следуя выбранному курсу”.

Новое название предприятия выяснится в течение следующих месяцев, а пока ведение деятельности продолжается под именем ISS Eesti.

”В бизнес-плане руководство ISS Eesti предложило нам внести некоторые изменения в сравнении с прежней стратегией концерна ISS, и мы собираемся поддержать их во всех отношениях. Мы хотим, чтобы как для работников, так и для клиентов переход был как можно более комфортным и чтобы от смены собственников выиграли все стороны”, — добавила Рейнольд.

Сумма сделки не оглашается.

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