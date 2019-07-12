Новые владельцы ISS Eesti обещают: все работники останутся на своих местах

Как заверил исполнительный директор ISS Eesti Микк Силламаа, концерн ISS выбирал покупателей внимательно, поскольку самым важным было найти такого партнера, который продолжил бы нести ценности ISS Eesti и обеспечивал бы преемственность всем нашим работникам. ”В последние годы мы успешно развивали услуги управления бизнесом и технического обслуживания, что делает нас на сегодняшний день ведущим в Эстонии предприятием, предлагающим комплексную услугу по содержанию недвижимости в порядке. Это удавалось делать благодаря нашей профессиональной команде, которую мы высоко ценим и которой мы очень признательны. С новыми собственниками ISS Eesti продолжит вести деятельность, следуя выбранному курсу”.

Новое название предприятия выяснится в течение следующих месяцев, а пока ведение деятельности продолжается под именем ISS Eesti.

”В бизнес-плане руководство ISS Eesti предложило нам внести некоторые изменения в сравнении с прежней стратегией концерна ISS, и мы собираемся поддержать их во всех отношениях. Мы хотим, чтобы как для работников, так и для клиентов переход был как можно более комфортным и чтобы от смены собственников выиграли все стороны”, — добавила Рейнольд.

Сумма сделки не оглашается.