Новые услуги и увеличенные пособия: правительство утвердило программу трудовой занятости для смягчения последствий COVID-19

Программа трудовой занятости на 2021–2023 годы позволяет, помимо существующих услуг, оказывать, например, постоянную поддержку тем людям, которым тяжело удержаться на работе. Также легче будет получить пособия для обучения работодателей, открытия собственного бизнеса, а консультационные услуги и обучение для соискателей работы будут более доступными.

”Планируя услуги и пособия, мы должны учитывать быстро меняющуюся ситуацию на рынке труда. Несомненно, кризис COVID-19 влияет на рынок труда как в Эстонии, так и во всем мире, что заставляет гибко реагировать на ситуацию, предлагая необходимые услуги. Например, благодаря пособию для работодателей, которое позволяет дополнительно обучать сотрудников, появится возможность обучать их в области информационных и коммуникационных технологий. Также стоит упомянуть более широкое предложение, например, обучение руководителей, потерявших работу, и более легкую доступность консультационных услуг, а также увеличение пособия для начинания своего бизнеса до 6000 евро”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Специалисты Кассы по безработице будут консультировать людей, которым трудно удержаться на работе, чтобы они не остались без работы повторно. Консультацию будут получать как новый работник, так и работодатель. При необходимости будут привлечены другие специалисты для поддержки такого сотрудника.

Пособие для открытия бизнеса будет увеличено до 6000 евро для стимуляции предприимчивости безработных и создания рабочего места для себя.

Предлагаемые тренинги по развитию или коучинг — это новая дополнительная возможность, для руководителей предприятий или учреждений, которые потеряли работу, для поддержания их профессионального развития, что также должно им помочь в выборе карьеры. Эту услугу будут предоставлять через Кассу по безработице квалифицированные поставщики услуг.

В будущем работодателям будет также предоставлено обучение для развития навыков сотрудников в области информационных и коммуникационных технологий. Также планируется довести ставку поддержки до 80 процентов от поддерживаемых затрат на обучение и увеличить максимальную ставку до 2500 евро. В качестве исключения разрешается покрывать до 100 процентов и до 2500 евро поддерживаемых расходов на обучение при приеме на работу зарегистрированного безработного. Минимальный объем обучения, необходимый для получения пособия, сокращен с 80 до 50 часов.