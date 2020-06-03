Новые сокращения в Tallink теперь затронут плавсостав: работу потеряют 190 моряков

Концерн начал процесс сокращений также в Латвии и Швеции, где будут ликвидированы 800 рабочих мест. И тоже в основном среди плавсостава. В Финляндии как правило моряков отправляют в неоплачиваемый отпуск.

"До сих пор нам удавалось, благодаря различным мерам, избегать сокращения моряков в надежде на быстрое восстановление работы. Но по-прежнему во многих странах сохраняются ограничения, которые будут оказывать экономическое влияние по меньшей мере до следующего лета", - прокомментировал решение руководитель концерна Пааво Ныгене.

По его словам, для того, чтобы избежать большего числа сокращаемых, части моряков сделано предложение временно снизить нагрузку и зарплату.

"Как и в других странах, мы делаем все, чтобы в этом процессе поддержать своих коллег и по возможности предложить другие решения. В будущем, когда обстоятельства изменятся и ситуация будет исправляться, мы ждем в первую очередь обратно именно сегодняшних работников, которые внесли такой большой вклад в наше предприятие", - добавил Ныгене.