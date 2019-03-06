Новые смартфоны Sony Xperia 10 и 10+ эксклюзивно доступны в Elisa

Недавно на конференции MWC 19 в Барселоне компания Sony представила смартфоны Sony Xperia 10 и 10 Plus, которые отличаются высоким соотношением сторон и большим экраном. Новые телефоны теперь эксклюзивно доступны в интернет-магазине и представительствах Elisa в Эстонии.

Смартфоны оснащены высоким разрешением FullHD, и стороны экрана относятся друг к другу как 21:9. Новый тип экрана облегчает выполнение продуктивных рабочих задач, а также потребление мультимедиа. Меньший по размерам Xperia 10 — телефон с шестидюймовым экраном, размер экрана большей модели составляет шесть с половиной дюймов. Для более комфортного использования смартфона на экране могут одновременно отображаться два разных приложения без необходимости постоянно переключать одно на другое.

С точки зрения технических свойств оба телефона практически одинаковы, но модель 10 Plus имеет немного более мощный процессор и камеру, больше памяти и батарею лучше.

На задней панели телефонов две камеры, которые позволяют снимать видео с соотношением сторон экрана 21:9 и разрешением 4K. Как передняя, так и задняя камеры оснащены системой стабилизации, чтобы изображение было максимально четким даже во время движения. Кроме того, Xperia 10 Plus имеет 2-кратный оптический зум на задней камере.