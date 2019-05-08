Новые правила ЕС: возможно, скоро за алкоголем в Латвию придется ездить с тахографом

Внедряемый Европой пакет мобильности может сделать жизнь эстоноземельцев, закупающихся в Латвии, труднее. Закон может обязать устанавливать на фургонах при езде за границу тахограф — а это удовольствие не из дешевых. Тахограф — контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Предназначено для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

Например, сейчас велосипедисты-любители могут спокойно погрузить все снаряжение в фургон и отправиться в путь. Если же требования изменятся, такое мероприятие станет сложнее. Фургоном можно будет управлять лишь при наличии особой электронной карты водителя, и на транспорте должен быть установлен тахограф.

Но карта водителя за 50 евро и сам тахограф, стоящий порядка 1 000 евро — не самая большая из бед. Проблемы могут возникнуть ввиду возможных правил к учету времени труда и отдыха в европейских перевозках: полицейские разных стран трактуют их на свой лад. Ошибка может стоить очень дорого, а штраф может прийти и спустя несколько лет.

Европарламент послал на соглашение в Евросовет т.н. пакет мобильности, который изменит требования ко времени труда и отдыха водителей, управляющих транспортным средством ниже 3,5 тонн.