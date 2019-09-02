Новую Maxima откроют на месте магазина с 60-летней историей

Магазин Jannseni построили в 60-х годах, и с тех пор там работал продуктовый магазин и предприятия бытового обслуживания, пишет портал Kasulik cо ссылкой на ERR.

Какой-то перепланировки или сооружения пристройки к Maxima X не планируется. Строительные работы начнутся в октябре, торговая площадь новой Maxima X составит 400 квадратных метров.

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