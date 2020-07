Новое сотрудничество с BBC пополнит Elisa Huub британскими сериалами

Elisa Eesti и BBC Studios заключили соглашение о сотрудничестве с целью добавления в Elisa Huub популярных во всем мире британских сериалов. ”Помимо уже имеющихся лучших отечественных сериалов от местных телеканалов и эксклюзивных оригинальных сериалов от Elisa, а также эстонских и зарубежных художественных фильмов, уже в течение июля ассортимент Huub пополнится первыми отличными сериалами с британским ”знаком качества”. Это важная веха для Elisa — очередная возможность порадовать клиентов отменным развлекательным и увлекательными содержанием”, заявил менеджер Elisa по контенту Тоомас Или.

”Нам приятно начать сотрудничество с Elisa в Эстонии для размещения наших лучших драматических сериалов на их платформе. Наш контент был впервые лицензирован в Эстонии много лет назад, и мы уже тогда отметили огромный интерес местных жителей к британским сериалам. Надеемся, что в ближайшие годы наше сотрудничество расширится”, заявил Салим Мукаддам, вице-президент BBC Studios по проектам сотрудничества и продажам контента странам Европы, Ближнего Востока и Африки.

Первыми сериалами BBC Studios в Elisa Huub станут выигравший ”Золотой глобус” криминальный триллер Luther (Идрис Эльба), а также MotherFatherSon (Ричард Гир) и Fleming — The Man Who Would Be Bond, повествующий об интересной жизни Яна Флеминга, автора историй о Джеймсе Бонде. Любители телевизионного досуга могут не волноваться — начиная с июля новые сериалы BBC Studios будут появляться в Huub ежемесячно.

Huub — это услуга потокового видео для подключенных к Elisa Elamus по кабелю клиентов с широким ассортиментом сериалов и фильмов, в том числе международных и отечественных сериалов производства Elisa, которые доступны только для подписчиков этого сервиса. Все фильмы и сериалы в Huub можно смотреть без рекламы, сколько и когда угодно. Ассортимент Huub постоянно пополняется новым и увлекательным контентом.

BBC Studios — производитель по-британски творческих телевизионных передач для международного рынка в составе концерна ”Би-би-си”. Эта компания безукоризненно воплощает на экране различные идеи: занимается собственными проектами и финансированием создания контента, съемками, продажами, продвижением брендов и прочими услугами, связанными с собственной продукцией и качественными программами и форматами контента независимых британских кинематографистов. Ряд созданных BBC Studios в Великобритании телевизионных программ обрели международное признание и получили престижные награды. В каталоге студии представлены всевозможные темы и жанры — документальные сериалы, драмы, развлекательные шоу и комедии.