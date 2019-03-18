18.03.2019, 09:10

Новое решение от LHV: электронная идентификация позволяет открыть счет за считанные минуты

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LHV pressikonverents ja uue ATM-i avamine
LHV pressikonverents ja uue ATM-i avamineFoto: Tiit Blaat

В LHV Pank для установления личности можно использовать новаторское решение электронной идентификации. По состоянию на конец февраля через электронную идентификацию открыли счета немногим более 5 000 человек. На Хийумаа, в Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и на Сааремаа более половины клиентских договоров были заключены с помощью электронной идентификации, сообщает банк.

”Ожидания клиентов к банку просты: предлагайте современные услуги, хорошее обслуживание и низкую стоимость услуг”, сказал председатель правления LHV Pank Эрки Килу. ”Электронная идентификация позволит клиенту идентифицировать свою личность, независимо от того, где он находится. Благодаря изменению закона, с сегодняшнего дня возможно вместо идентификации личности лицом к лицу, пройти также электронную идентификацию, которая проходит быстро, удобно и безопасно”.

По словам Эрки Килу, LHV Pank большое значение придает высокому качеству банковских услуг, которое достигается большей частью через технологические возможности. Электронная идентификация и мгновенные платежи — это инновационные услуги, которые только появились на рынке Эстонии. Платежи в размере до 15 000 евро переводятся между LHV Pank и банками, подключившимся к системе мгновенных платежей, за считанные секунды, и это также по вечерам, на выходных и в государственные праздники. ”Первый раз в развитии LHV Pank мы достигли этапа, когда можем предложить клиентам свои технологические решения и банковские услуги, которые ушли на шаг вперед от других банков. Современная технология позволяет нам предложить бесплатные мгновенные платежи всем своим клиентам. Кроме того, наши люди получили признание. Исследовательская фирма Dive в этом году с большим перевесом признала LHV Pank лучшим банком в обслуживании”, добавил Эрки Килу.

Электронная идентификация — это электронная идентификация документа, которая позволяет стать клиентом LHV Pank без необходимости приходить для этого на место в банковскую контору или вставать из-за компьютера. С помощью электронной идентификации можно открыть счет из любого места всего за три минуты, для этого необходимо наличие ID-карты с считывателем, Mobiil-ID или Smart-ID. Электронную идентификацию может использовать совершеннолетнее лицо, которое является резидентом и у которого есть ID-карта, паспорт или вид на жительство.

Если частное лицо желает стать клиентом LHV Pank, то ему нужно на сайте заполнить ходатайство и ввести данные своих документов. Процесс занимает пару минут. У клиента, прошедшего электронную идентификацию, есть возможность совершать исходящие платежи на сумму до 15 000 евро в месяц, в т.ч. с карточкой и сделки с ценными бумагами. Если сумма больше, то необходимо пройти идентификацию личности в конторе LHV Pank или в ближайшем пункте идентификации LHV Pank, которыми являются инфо-стойки Selver и магазины Euronics по всей Эстонии. LHV Pank — это единственный банк в Эстонии, который предлагает возможность создания без бюрократии предпринимательского счета для частных лиц.

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