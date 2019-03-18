Новое решение от LHV: электронная идентификация позволяет открыть счет за считанные минуты

”Ожидания клиентов к банку просты: предлагайте современные услуги, хорошее обслуживание и низкую стоимость услуг”, сказал председатель правления LHV Pank Эрки Килу. ”Электронная идентификация позволит клиенту идентифицировать свою личность, независимо от того, где он находится. Благодаря изменению закона, с сегодняшнего дня возможно вместо идентификации личности лицом к лицу, пройти также электронную идентификацию, которая проходит быстро, удобно и безопасно”.

По словам Эрки Килу, LHV Pank большое значение придает высокому качеству банковских услуг, которое достигается большей частью через технологические возможности. Электронная идентификация и мгновенные платежи — это инновационные услуги, которые только появились на рынке Эстонии. Платежи в размере до 15 000 евро переводятся между LHV Pank и банками, подключившимся к системе мгновенных платежей, за считанные секунды, и это также по вечерам, на выходных и в государственные праздники. ”Первый раз в развитии LHV Pank мы достигли этапа, когда можем предложить клиентам свои технологические решения и банковские услуги, которые ушли на шаг вперед от других банков. Современная технология позволяет нам предложить бесплатные мгновенные платежи всем своим клиентам. Кроме того, наши люди получили признание. Исследовательская фирма Dive в этом году с большим перевесом признала LHV Pank лучшим банком в обслуживании”, добавил Эрки Килу.