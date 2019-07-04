Новое решение облегчит жизнь эстонских предприятий

Это инновативное решение позволяет отправлять декларации в Налогово-таможенный департамент прямо из экономической программы. В первую очередь открывается возможность отправки декларации по налогу с оборота, но в систему постепенно будут добавляться новые разработки, сообщается в пресс-релизе.

На практике это выглядит таким образом, что бухгалтеры больше не должны скачивать файл декларации из экономической программы, входить в самообслуживание электронного налогового департамента и закачивать декларацию туда. Достаточно одного нажатия кнопки в экономической программе, чтобы декларация была утверждена и передана. Ответные сообщения также можно читать в среде экономической программы.

"Это — замечательный пример решения, разработанного в сотрудничестве государства с частным сектором, цель которого — упростить повседневную работу предпринимателей. Спрос на такую услугу исходит от самих предпринимателей, и мы рады, что смогли создать решение, которое принесёт пользу как предпринимателям, так и государству”, — прокомментировала новую услугу руководитель корпоративного банкинга Swedbank Лийзи Химма.

Эффективность и дополнительная ценность всей системы основаны на машинно-машинном интерфейсе. Обмен информацией идёт через автоматический банковский канал Swedbank Gateway и государственный слой обмена данными X-tee.