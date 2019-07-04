Новое решение облегчит жизнь эстонских предприятий

С конца июня Swedbank в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом и разработчиком экономического программного обеспечения фирмой Merit Tarkvara начал предлагать совершенно новое решение, которое значительно упрощает работу бухгалтеров предприятий.
Это инновативное решение позволяет отправлять декларации в Налогово-таможенный департамент прямо из экономической программы. В первую очередь открывается возможность отправки декларации по налогу с оборота, но в систему постепенно будут добавляться новые разработки, сообщается в пресс-релизе.
На практике это выглядит таким образом, что бухгалтеры больше не должны скачивать файл декларации из экономической программы, входить в самообслуживание электронного налогового департамента и закачивать декларацию туда. Достаточно одного нажатия кнопки в экономической программе, чтобы декларация была утверждена и передана. Ответные сообщения также можно читать в среде экономической программы.
"Это — замечательный пример решения, разработанного в сотрудничестве государства с частным сектором, цель которого — упростить повседневную работу предпринимателей. Спрос на такую услугу исходит от самих предпринимателей, и мы рады, что смогли создать решение, которое принесёт пользу как предпринимателям, так и государству”, — прокомментировала новую услугу руководитель корпоративного банкинга Swedbank Лийзи Химма.
Эффективность и дополнительная ценность всей системы основаны на машинно-машинном интерфейсе. Обмен информацией идёт через автоматический банковский канал Swedbank Gateway и государственный слой обмена данными X-tee.
Уже полтора года работает прямое соединение между Merit Aktiva и Swedbank, через которое банковские выписки поступают непосредственно в экономическую программу. Теперь добавляется возможность прямой отправки декларации по налогу с оборота непосредственно в Налогово-таможенный департамент. Эта возможность получила горячую поддержку бухгалтеров и предпринимателей, поскольку автоматика экономит много времени. ”В первую неделю более 1200 фирм отправили свою декларацию по-новому, и мы получили от своих клиентов очень хорошие отзывы”, — сказал член правления компании Merit Tarkvara Андрес Керт.
По словам генерального директора Налогово-таможенного департамента Валдура Лайда, новое решение как нельзя лучше соответствует целям департамента предлагать простые и удобные услуги. "К 2020 году мы хотим завершить принципиальное изменение всей нашей среды самообслуживания e-MTA, существенную часть которого составляет возможность бесконтактной организации налогово-таможенных операций. Это означает, что данные можно будет передавать через используемую клиентом экономическую программу или через интернет-банк. Благодаря тому, что Swedbank берёт на вооружение услуги, основанные на работе портала x-tee, великолепная возможность упростить работу открывается у очень большого числа действующих в Эстонии предприятий”, — отметил Лайд.
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