04.08.2019, 16:45

Новое приложение для заказа такси Taxilink и старый добрый Bolt: в чем разница?

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rus.delfi.ee
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Новое приложение для заказа такси Taxilink и старый добрый Bolt: в чем разница?
Taxilink

Tallink Takso и Takso24 перешли на новое приложение Taxilink. Предприятия подчеркивают, что используя новое приложение, клиент может быть уверен в качестве услуги. Перевешивает ли одно лишь знание, что водитель не устал и бумаги у такси в порядке, более низкие цены Bolt?

Так же, как и в Bolt, в Taxilink перед началом поездки можно посмотреть, сколько она будет стоить. Но если в Bolt предложенная цена окончательная, то в Taxilink показывают ориентировочную цену. Окончательная цена выясняется тогда, когда таксометр закрывается, плата рассчитывается или по километровому, или по временному тарифу — не одновременно.

В отличие от Bolt, в приложении Taxilink отсутствует алгоритм коэффициента между предложением и спросом, то есть все заказанные поездки всегда рассчитаны на основании одной и той же цены — вне зависимости от дня и времени.

Мы взяли приложения Taxilink и Bolt. Пункт отправления — Нымме, пункт назначения — отель Susi на склоне Ласнамяги.

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В среду утром в 9 часов доступны такси как Bolt, так и Taxilink. В среду вечером все было не так радужно: Bolt был, Taxilink нет.

Утреннее предложение Taxilink следующее: время ожидания в зависимости от бренда 10-13 минут, ориентировочная цена 9-16 евро.

Uku Tampere


Bolt предлагает ту же поездку в основном классе с ожиданием 7 минут и за 7,3 евро, в премиум-классе через 10 минут за 13,6 евро. В базовом классе, если бы он был доступен, еще дешевле.

Uku Tampere


В отличие от Bolt, такси Taxilink имеет право ехать по автобусным полосам, в случае пробок это точно помогает. Что еще хорошо: если нужно спешить, например, на самолет или на свадьбу, можно заказать такси заранее. Эту возможность Bolt предложить не может, потому что водители работают тогда, когда им удобно.

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