Новое платежное решение SEB и EveryPay поможет открывать интернет-магазины быстрее

”В рамках открытого банкинга мы ведем сотрудничество по всему Балтийскому региону с эстонским финтехом EveryPay, благодаря чему имеем возможность предложить бизнес-клиентам удобное и эффективное решение по сбору платежей. Родившееся в Эстонии решение составит конкуренцию самым популярным аналогичным решениям в мире, обеспечивая при этом пользователям профессиональную поддержку на месте. Следуя глобальным трендам в области платежей, основными ключевыми понятиями являются повторяющиеся платежи, автоматическая оплата регулярно потребляемых услуг и встроенные в услугу так называемые „невидимые” платежи”, — прокомментировал сотрудничество между SEB и EveryPay руководитель сферы розничного банковского дела Айнар Леппянен.

Платежное решение SEB для э-бизнеса предлагает один договор с предпринимателем э-торговли, и договор охватывает как банковские ссылки местных банков, так и карточные платежи; можно также добавить платежи через PayPal. Для предпринимателя данное решение означает эффективное администрирование платежей и плавную интеграцию с существующей системой интернет-магазина. Решение является простым и с технической точки зрения, поскольку, кроме интерфейса API, решение SEB можно связать с бесплатными модулями наиболее популярных платформ интернет-торговли, например OpenCart, WooCommerce, PrestaShop, Magento, Magento2.

С платежным решением можно ознакомиться здесь.