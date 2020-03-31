31.03.2020, 17:47

Новое платежное решение SEB и EveryPay поможет открывать интернет-магазины быстрее


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Новое платежное решение SEB и EveryPay поможет открывать интернет-магазины быстрее
Foto: Mana Kaasik

SEB совместно с EveryPay разработал платежное решение, которое ускорит процесс открытия интернет-магазинов и упростит администрирование платежей. Один договор с интернет-магазином охватывает банковские ссылки местных банков, карточные платежи и PayPal. Рассчитываться можно одновременно со всеми покупателями, вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются.

”В рамках открытого банкинга мы ведем сотрудничество по всему Балтийскому региону с эстонским финтехом EveryPay, благодаря чему имеем возможность предложить бизнес-клиентам удобное и эффективное решение по сбору платежей. Родившееся в Эстонии решение составит конкуренцию самым популярным аналогичным решениям в мире, обеспечивая при этом пользователям профессиональную поддержку на месте. Следуя глобальным трендам в области платежей, основными ключевыми понятиями являются повторяющиеся платежи, автоматическая оплата регулярно потребляемых услуг и встроенные в услугу так называемые „невидимые” платежи”, — прокомментировал сотрудничество между SEB и EveryPay руководитель сферы розничного банковского дела Айнар Леппянен.

Платежное решение SEB для э-бизнеса предлагает один договор с предпринимателем э-торговли, и договор охватывает как банковские ссылки местных банков, так и карточные платежи; можно также добавить платежи через PayPal. Для предпринимателя данное решение означает эффективное администрирование платежей и плавную интеграцию с существующей системой интернет-магазина. Решение является простым и с технической точки зрения, поскольку, кроме интерфейса API, решение SEB можно связать с бесплатными модулями наиболее популярных платформ интернет-торговли, например OpenCart, WooCommerce, PrestaShop, Magento, Magento2.

С платежным решением можно ознакомиться здесь.

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