Новая волна вируса ухудшает перспективы промышленности и розничной торговли

Спад производства в обрабатывающей промышленности в сентябре продолжился

Если не учитывать необычно высокий рост в феврале, объём производства в обрабатывающей промышленности неуклонно снижается уже с октября прошлого года. В сентябре этого года он снизился в годовом сравнении на 2 процента, то есть пока не достиг роста после резкого падения в апреле и мае. Снижение объёмов производства носит обширный характер, так как они сократились более чем в половине сфер деятельности обрабатывающей промышленности.

По предварительным оценкам, объёмы производства в обрабатывающей промышленности сократились в наибольшей мере из-за снижения объёмов производства нефтепродуктов, строительных материалов, машин и оборудования. В то же время, увеличение производства изделий из дерева и электроники внесло значительный вклад в рост. Наряду с продолжающимся падением объёмов производства в обрабатывающей промышленности спрос на рабочую силу в этой отрасли также понизился (более чем на 4% по сравнению с прошлым годом).

Спад экспортного оборота замедлился

Плюс же в том, что экспортный оборот обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшей экспортирующей отраслью, увеличился в сентябре на целых 6 процентов в годовом сравнении. Увеличение экспортного оборота произошло, несмотря на резкое и обширное снижение экспортных цен. По предварительным оценкам, в третьем квартале экспортный товарооборот увеличился. Однако продажи продукции обрабатывающей промышленности на внутренний рынок по-прежнему показывают слабый результат, снизившись в сентябре на 4%. В то время как экспортные продажи быстро ушли вверх от нижней границы второго квартала, продажи на внутреннем рынке стали ещё слабее. При этом следует учитывать, что доля экспорта в продукции предприятий обрабатывающей промышленности (69%) значительно превышает долю продукции, реализуемой на внутреннем рынке.

Распространение вируса и связанные с ним ограничения ухудшают перспективы экономики

Ожидания роста объёмов производства, экспорта и экспортных заказов эстонских промышленных предприятий улучшились в октябре, и уже почти достигли докризисного уровня. В то же время следует учитывать, что в долгосрочной перспективе их уровни всё ещё остаются низкими после быстрого ослабления, начавшегося в начале прошлого года. В зоне евро, на которую приходится почти половина (47%) экспорта товаров Эстонии, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в октябре продолжал улучшаться, подтверждая начавшийся уже с июля рост в этом секторе. В то же время из-за новой волны коронавируса и связанных с ней более строгих ограничений индекс деловой активности в секторе услуг и перспективы экономики в целом снова ухудшились.