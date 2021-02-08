Новая веб-аптека BENU совмещает возможности продления рецептов и доставки на дом

Руководитель франшизы торговой марки Benu Райнер Казевяли отмечает, что при развитии аптечных услуг важно обеспечить как можно более простое получение необходимых лекарств, потому что это напрямую влияет на здоровье людей. ”Особенно важно обеспечить доступность рецептурных препаратов. В сотрудничестве с Minudoc мы уже полтора года предлагаем возможность продлевать рецепты в аптеках и клиенты очень хорошо приняли эту услугу. Поэтому мы хотим предлагать эту опцию и в своей веб-аптеке BENU, снижая тем самым нагрузку семейных врачей и отделений экстренной медицины”, — говорит Казевяли.

Для продления рецепта пациент должен вначале идентифицировать себя с помощью ИД-карты, mobiil-ID или Smart-ID и ввести в систему необходимые данные, которые через безопасную веб-платформу отправляются к подключенному к системе семейному врачу. После знакомство с историей болезни пациента и ранее выписанными рецептами, врач принимает решение о продлении рецепта или отказе, и пациент получает решение не позднее чем через 15 минут.

Для покупки рецептурных препаратов в веб-аптеке нужно войти в рецептурную среду, для чего необходимо идентифицировать себя с помощью ИД-карты, mobiil-ID или Smart-ID. ”В окне чата аптекарь веб-аптеки общается приватно с каждым пациентом, предлагая возможность консультирования по вопросам здоровья и применения лекарств — точно так же, как и в обычной аптеке”, — пояснил Казевяли.

Веб-аптека находится по адресу www.benu.ee. Покупки можно совершать как в качестве гостя, так и входя с аккаунтом постоянного клиента BENU. В ассортименте веб-аптеке есть все товары, что и в обычной — помимо свободно продаваемых и рецептурных препаратов есть также товары для здоровья и красоты.

Товары можно заказывать с доставкой в более чем 80 аптек по всей Эстонии. При заказе в аптеку доставка будет бесплатной. Также есть возможность заказать медикаменты и аптечные товары с помощью посылочных автоматов Itella и DPD или же выбрать доставку курьером на дом.