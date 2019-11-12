12.11.2019, 22:01

Новая тенденция: возле крупных офисных зданий появляется все больше посылочных автоматов


EST
Новая тенденция: возле крупных офисных зданий появляется все больше посылочных автоматов
Foto: DPD

Если до сих пор посылочные автоматы располагались вблизи торговых центров, то новой тенденцией стало их появление при крупных офисных зданиях. Таким образом частный клиент может получать и отправлять посылки в непосредственной близости от места работы, а предприятие практически получает в свое распоряжение персональный почтовый автомат.

В этом году компания DPD Eesti активно занималась установкой новых автоматов и прилагала усилия по расширению. Среди прочего некоторое время назад был установлен автомат DPD у офиса Telia в Таллинне.

Руководитель административного отдела Telia Мари-Лийз Вихула рассказала, что в здании Telia работает более 800 человек, и все они регулярно заказывают рабочие инструменты (компьютерные принадлежности и т. п.) в интернет-магазине Telia. До сих пор доставка заказов осуществлялась курьерской службой. ”Это означает, что секретарь должен был принять заказ, сообщить об этом заказчику и напомнить заказчику о прибытии посылки, если тот не заберет ее в разумные сроки”, — прокомментировала Вихула и добавила, что, благодаря появлению автомата DPD, есть надежда не только избавить секретарей от обязанности заниматься приемом посылок, но и в целом сделать процесс более эффективным.

Маргот Хейнсалу, руководитель направления онлайн-торговли в DPD Eesti, находит, что, поскольку люди проводят значительную часть времени на работе, было бы хорошо, если бы все необходимые дела можно было выполнять, не отклоняясь от ежедневного маршрута. ”Разумеется, все сферы деятельности разные, но многие крупные офисные здания и бюро сами часто пользуются услугой отправки посылок и оформлением заказов. Установленный поблизости посылочный автомат позволит разом решить несколько проблем”, — считает представитель DPD Eesti.

Поскольку расположенный на удобном расстоянии почтовый автомат позволяет сэкономить время как отправителя, так и получателя посылки, а также отказаться от услуги курьера, такой вариант, ко всему прочему, является более экологичным, чем альтернативы.

”При выборе месторасположения новых посылочных автоматов мы руководствовались глубоким анализом. Мы изучили траектории передвижения людей, чтобы сеть автоматов максимально покрыла все зоны. Кроме того, мы учли высказанные клиентами предложения и пожелания. Мы предвидим рост количества бизнес-парков и офисных городков — там тоже появятся автоматы. При этом автоматы, установленные в таких местах, должны удовлетворять и потребности близлежащих офисов и фирм”, — отметила Хейнсалу.

За текущий год сеть DPD Eesti пополнилась 32 новыми почтовыми автоматами. В течение ноября компания будет работать над увеличением емкости 21 уже установленного автомата.

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