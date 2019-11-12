Новая тенденция: возле крупных офисных зданий появляется все больше посылочных автоматов

Маргот Хейнсалу, руководитель направления онлайн-торговли в DPD Eesti, находит, что, поскольку люди проводят значительную часть времени на работе, было бы хорошо, если бы все необходимые дела можно было выполнять, не отклоняясь от ежедневного маршрута. ”Разумеется, все сферы деятельности разные, но многие крупные офисные здания и бюро сами часто пользуются услугой отправки посылок и оформлением заказов. Установленный поблизости посылочный автомат позволит разом решить несколько проблем”, — считает представитель DPD Eesti.

Поскольку расположенный на удобном расстоянии почтовый автомат позволяет сэкономить время как отправителя, так и получателя посылки, а также отказаться от услуги курьера, такой вариант, ко всему прочему, является более экологичным, чем альтернативы.

”При выборе месторасположения новых посылочных автоматов мы руководствовались глубоким анализом. Мы изучили траектории передвижения людей, чтобы сеть автоматов максимально покрыла все зоны. Кроме того, мы учли высказанные клиентами предложения и пожелания. Мы предвидим рост количества бизнес-парков и офисных городков — там тоже появятся автоматы. При этом автоматы, установленные в таких местах, должны удовлетворять и потребности близлежащих офисов и фирм”, — отметила Хейнсалу.

За текущий год сеть DPD Eesti пополнилась 32 новыми почтовыми автоматами. В течение ноября компания будет работать над увеличением емкости 21 уже установленного автомата.