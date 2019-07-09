Новая страна начала вступление в еврозону

Председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что Хорватия приступила к официальной процедуре присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM 2) и к Европейскому банковскому союзу. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, данные шаги являются первым этапом вступления страны в еврозону.
”Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути”, — отметил Сентену.
Он также добавил, что у Хорватии при вступлении в зону евро есть некоторые обязательства — в том числе в области банковского надзора, экономического управления и бизнес-климата.
На настоящий момент членами еврозоны являются 19 государств.
Звери или мутанты? Кто обитает в лесах Чернобыля — 10 фото
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Супруг башкирской кассирши снимается в шоу Андрея Малахова
Женщина вышла замуж за инвалида: на свадьбе ее ждал сюрприз