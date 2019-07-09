Новая страна начала вступление в еврозону

По его словам, данные шаги являются первым этапом вступления страны в еврозону.

”Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути”, — отметил Сентену.

Он также добавил, что у Хорватии при вступлении в зону евро есть некоторые обязательства — в том числе в области банковского надзора, экономического управления и бизнес-климата.

На настоящий момент членами еврозоны являются 19 государств.