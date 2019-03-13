Новая система расчета родительской зарплаты - уже с сентября. Что изменится?

У матерей, декретный больничный лист которых начинается до 13 апреля 2019 года (включительно), право на получение родительского возмещения возникает в любом случае до 1 сентября 2019 года и его рассчитывают на основании доходов за прошлый календарный год, с которых был уплачен социальный налог. Матери, чей декретный лист открывается с 14 апреля или после этой даты, станут получать родительскую зарплату уже по новой системе, то есть их пособие будет рассчитываться на основе 12 месяцев, предшествовавших беременности (зачатию), т.е. за 9 месяцев до рождения ребенка. Следовательно, у матерей, которые должны предположительно родить в период с 13.05.2019 - 22.06.2019 и у кого есть право на пособие по рождению, период рассчета родительской зарплаты может зависеть от того, на какую дату выпадает начало декретного больничного листа и выплаты пособия на рождение.

Более точно новые периоды рассчета родительской зарплаты, которые вступят в силу для всех родителей после 1 сентября 2019 года, приведены в таблице. Если ребенок родится, к примеру, в ноябре 2019 года, то родительскую зарплату будут рассчитывать на основе дохода за период с февраля 2018 по январь 2019 гг, за который уплачен социальный налог.

Размер родительской зарплаты (100%) рассчитывается для каждого получателя на основании его доходов, полученных в рассчетный период. Если у челвоека отсутствовал доход в этот период, то в 2019 году он получит в качестве родительской зарплаты 500 евро. Если челвоек работал, но его заработная плата была ниже минимального размера оплаты труда, то его родительская зарплата составит 540 евро.

Максимальный размер родительской зарплаты в 2019 году - 3319,80 евро.

В случае последовательных родов, то есть в ситуации, когда дети рождается с перерывом менее 2,5 лет, по-прежнему исходят из принципа, что родителю начисляется более выгодная для него родительская компенсация. Так что, если родитель не работал в период между рождением детей и у него не было дохода, либо доход был меньше, чем в рассчетный период перед рождением предыдущего ребенка, то за основу для для рассчета родительской зарплаты, связанной с новым ребенком бурется те же суммы, которыми оперировали в связи с предыдущим ребенком.