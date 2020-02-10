Новая система кассы по безработице: у инвалидов забирают больше денег из пособия за долги

Если у человека есть один или несколько актов об аресте от судебных исполнителей, то в связи с внедрением кассой по безработице инфосистемы удержаний, с начала февраля ежемесячно с пособия по трудоспособности снимаются суммы долга в большем объеме, чем было раньше, пишет rus.err.ee.

Касса по безработице посоветовала людям, у кого забрали сумму больше прожиточного минимума, обращаться к судебным исполнителям, чтобы они вернули часть денег, необходимых для жизни.

"Распоряжение об удержании может изменить судебный исполнитель, и для этого необходимо обратиться с соответствующим ходатайством к судебному исполнителю. Акты об аресте от судебных исполнителей обязательны для исполнения кассой по безработице", — сообщила касса по безработице.