12.08.2020, 09:32

Новая реальность: жители Эстонии все больше предпочитают бесконтактную оплату

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Foto: Andres Putting

Уровень осведомлённости потребителей о разнообразных платёжных решениях очень различается, однако последовательный рост показывают бесконтактные платежи, мобильные платежи и использование касс самообслуживания.

Ввиду опасности распространения коронавируса потребители всё чаще отдают предпочтение платёжным решениям с минимальным контактом с другими людьми, сообщается в пресс-релизе.

По словам специалиста платёжно-расчётного отдела Банка Эстонии Тийны Соосалу, доля новых платёжных решений показывает стабильный рост. ”В конце марта банки подняли лимит бесконтактного платежа с 25 до 50 евро, чтобы в условиях чрезвычайного положения уменьшить контакт с терминалом и таким образом препятствовать распространению коронавируса. Во втором квартале 2020 года 38% платежей банковскими картами осуществлялись бесконтактным способом, что на 14% больше, чем годом ранее”, — пояснила Соосалу. Она добавила, что, хотя возможность осуществления бесконтактного платежа стала уже достаточно укоренившимся явлением в Эстонии и в остальном мире, жители Эстонии пользуются ею относительно сдержанно. ”С новыми платёжными решениями связаны определённые опасения, которые легко развеять. Например, безопаснее всего использовать для бесконтактного платежа смартфон или умные часы, а также включить в мобильном банке функцию немедленных оповещений при осуществлении платежей, т. е. проверять, точно ли это вы совершили платёж”, — пояснила Соосалу.

Руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла добавил, что в течение года число клиентов Swedbank, осуществляющих мобильные платежи, увеличилось в десять раз и растёт каждый месяц. ”Это показывает, что мобильные платёжные решения популярны у наших клиентов и демонстрируют тенденцию к росту. Существенно на рост числа мобильных платежей повлияло также добавление Apple Pay в декабре”, — сказал Улла. По состоянию на апрель среди клиентов Swedbank было свыше 120 000 активных пользователей мобильных платежей.

Мобильные платежи показывают тенденцию к росту

Директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик рассказал, что предприятия обслуживания должны постоянно идти в ногу с выходящими на рынок новыми платёжными решениями и уменьшением использования наличных денег. ”Из месяца в месяц клиенты всё больше пользуются как бесконтактными платежами, так и мобильными платежами, что означает внесение платы за топливо банковской картой, связанной с мобильным приложением Circle K. Немного больше наличными пользуются в Ида-Вирумаа, но и там заметна тенденция к снижению использования наличных”, — сказал Вахтрик.

Он убеждён, что бесконтактные платежи и мобильные платежи будут использоваться всё больше именно потому, что они бесконтактны. ”У потребителей осталась привычка с прошлого времени, когда надо было входить на заправочную станцию, чтобы оплатить заправленное топливо, но сегодня можно осуществлять все платежи в зоне заправки, независимо от того, является эта станция автоматической или станцией обслуживания полного цикла”, — пояснил Вахтрик. Он добавил, что в связи с распространением вируса COVID-19 бесконтактная оплата является более безопасной, поскольку заправляя топливо не надо приближаться к другим людям.

По словам Вахтрика, осведомлённость потребителей о разнообразных платёжных решениях очень различается, поэтому важно предлагать как можно более широкий выбор, чтобы каждый мог найти подходящее решение. ”Поскольку мобильные платежи становятся всё более популярными, мы решили создать собственное мобильное приложение Circle K, посредством которого можно начать заправку и завершить её, находясь в автомобиле. За пару первых месяцев применения приложение было хорошо принято пользователями, а число мобильных платежей растёт день за днём”, — рассказал Вахтрик, отметив, что помимо удобства мобильный платёж также и более экологичен, поскольку квитанция не распечатывается, а сохраняется на смарт-устройство.

Поскольку кассы самообслуживания были хорошо приняты потребителями на многих предприятиях обслуживания, сеть Circle K тоже тестирует возможности касс самообслуживания на своих заправочных станциях. ”В условиях ускоряющегося темпа жизни требуется более быстрое и удобное обслуживание, поэтому ожидание даже одного клиента в очереди в час пик может показаться некоторым излишним. В кассе самообслуживания вы можете быстро оплатить покупки самостоятельно и вскоре снова продолжить путь”, — рассказал Вахтрик, добавив, что то, в какой мере кассы самообслуживания будут приняты к использованию, выяснится по окончании тестового периода.

Директор по продажам моторного топлива Circle K отметил, что за последнюю пару месяцев в кассах самообслуживания заправочных станций увеличилась доля бесконтактных платежей, и, кроме того, возможность бесконтактной оплаты будет добавлена в платёжные автоматы зоны заправки.

Как Соосалу, Улла, так и Вахтрик уверены в том, что инновационные платёжные решения пришли, чтобы остаться, поэтому предприятия обслуживания должны инвестировать больше, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей. ”Если до сих пор ожиданием потребителей было то, что можно будет платить банковской карточкой, то теперь твоё предприятие считают отставшим от прогресса, если нет возможности платить бесконтактной карточкой или с помощью мобильного телефона. Это предполагает инвестиции в новое оборудование и программные решения, а также в замену оборудования, чем, очевидно, занимаются последовательно все предприятия обслуживания”, — пояснил Вахтрик.

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