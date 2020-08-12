Новая реальность: жители Эстонии все больше предпочитают бесконтактную оплату

Ввиду опасности распространения коронавируса потребители всё чаще отдают предпочтение платёжным решениям с минимальным контактом с другими людьми, сообщается в пресс-релизе.

По словам специалиста платёжно-расчётного отдела Банка Эстонии Тийны Соосалу, доля новых платёжных решений показывает стабильный рост. ”В конце марта банки подняли лимит бесконтактного платежа с 25 до 50 евро, чтобы в условиях чрезвычайного положения уменьшить контакт с терминалом и таким образом препятствовать распространению коронавируса. Во втором квартале 2020 года 38% платежей банковскими картами осуществлялись бесконтактным способом, что на 14% больше, чем годом ранее”, — пояснила Соосалу. Она добавила, что, хотя возможность осуществления бесконтактного платежа стала уже достаточно укоренившимся явлением в Эстонии и в остальном мире, жители Эстонии пользуются ею относительно сдержанно. ”С новыми платёжными решениями связаны определённые опасения, которые легко развеять. Например, безопаснее всего использовать для бесконтактного платежа смартфон или умные часы, а также включить в мобильном банке функцию немедленных оповещений при осуществлении платежей, т. е. проверять, точно ли это вы совершили платёж”, — пояснила Соосалу.

Руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла добавил, что в течение года число клиентов Swedbank, осуществляющих мобильные платежи, увеличилось в десять раз и растёт каждый месяц. ”Это показывает, что мобильные платёжные решения популярны у наших клиентов и демонстрируют тенденцию к росту. Существенно на рост числа мобильных платежей повлияло также добавление Apple Pay в декабре”, — сказал Улла. По состоянию на апрель среди клиентов Swedbank было свыше 120 000 активных пользователей мобильных платежей.

Мобильные платежи показывают тенденцию к росту

Директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик рассказал, что предприятия обслуживания должны постоянно идти в ногу с выходящими на рынок новыми платёжными решениями и уменьшением использования наличных денег. ”Из месяца в месяц клиенты всё больше пользуются как бесконтактными платежами, так и мобильными платежами, что означает внесение платы за топливо банковской картой, связанной с мобильным приложением Circle K. Немного больше наличными пользуются в Ида-Вирумаа, но и там заметна тенденция к снижению использования наличных”, — сказал Вахтрик.