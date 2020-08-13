Новая реальность: шесть сотрудников из десяти хотят продолжать работать удаленно

Недавний опрос показывает, что каждый шестой сотрудник из десяти хотел бы работать удаленно больше, чем раньше. В середине мая месяца, когда был пик пандемии в Эстонии, интерес к более гибкой организации труда был даже немного ниже — в начале лета 53% сотрудников хотели получить возможность работать удаленно. Главная причина для работы из дома — это, по словам сотрудников, экономия времени. Кроме того, каждый пятый работник в секторе маркетинга отметил, что работая удаленно, он оказался более креативным и продуктивным.

Полностью только в домашнем офисе планируют в дальнейшем работать 4% сотрудников, и только каждый десятый работник считает, что возможность удалённой работы для него не важна.

”Сотрудники сектора маркетинга, информационных технологий и финансов наиболее заинтересованы в сохранении возможности работать удаленно”, — комментирует результаты опроса Хенри Аувяэрт, менеджер по маркетингу CVKeskus.ee. ”Соответственно 76 % работников сектора маркетинга и финансов хотели бы в дальнейшем больше работать из дома. 67 % сотрудников сектора информационных технологий также заинтересованы в сохранении возможности работать удаленно”.

В возможности работать более гибко заинтересованы также 65 % руководителей и 64 % работников сектора продаж. По сравнению местоположения сотрудников, больше всего, а именно 63 % работников столицы, желают и в будущем чаще работать из домашнего офиса.

Хенри Аувяэрт добавляет, что многие работодатели все чаще отмечают возможность удалённой работы и на вакансиях, тем самым пытаясь выделиться среди конкурирующих работодателей. ”Большинство предложений о работе с возможностью выполнять работу дистанционно опубликованы в настоящее время в секторе информационных технологий, маркетинга или продаж”.