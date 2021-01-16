Новая пенсионная система: люди должны предсказать дату своей смерти

Новая пенсионная система, вступившая в силу с этого года, предлагает обладателям второй ступени многообразие выбора. Однако, чтобы принять наиболее верное с экономической точки зрения решение, нужно точно предсказать, как долго вы собираетесь прожить на пенсии. По сути, предсказать дату своей смерти, пишет Eesti Päevaleht.
Старший научный сотрудник Таллиннского университета Лаури Леппик отметил, что с нового года люди оказались перед лицом беспрецедентного выбора. ”Вступившие в этом году в силу изменения во второй пенсионной ступени открывают много возможностей для самостоятельных действий: накапливая в трудоспособном возрасте деньги на свою пенсию, можно примерить на себя роль специалиста по инвестициям, а при приближении пенсионного возраста — роль специалиста по страховой математике или актуария”, — сказал Леппик. Главная задача актуария — распределить накопленные пенсионные активы таким образом, чтобы их хватило на весь пенсионный период.
По словам руководителя Союза страховых компаний Марта Йессе, необходимость спрогнозировть длительность нахождения на пенсии — основная проблема пенсионной реформы, и хорошего решения нет. ”Да, людям предоставили больше прав при принятии решений и рекомендовали тщательно продумать свои действия, но как это осуществить на практике, правительство не сказало. Никто из нас не в силах предсказать, сколько он проживет, и на практике это возможно узнать только задним числом. Если бы люди могли точно предсказывать продолжительность своей жизни, в государственной пенсионной системе вообще не было бы необходимости”, — сказал Йессе.
Конечно, отметил он, за основу можно взять показатели предполагаемой продолжительности жизни от Департамента статистики, но это усредненные данные.
Специалист отметил, что половина людей живут меньше среднего, а половина дольше. Если планировать пенсию исходя из показателя департамента, то у половины людей пенсионные деньги закончатся раньше, чем они умрут, а у половины останутся деньги и после смерти. Йессе добавил, что как международные, так и местные исследования показывают, что люди недооценивают количество лет, которые они проживут после выхода на пенсию, примерно на 25%.
”Так что, единственное, что я могу посоветовать, это исходить при планировании пенсионных выплат из средней продолжительности жизни, рассчитанной Департаментом статистики, но принимать во внимание и возраст смерти ваших родителей и прародителей, а также состояние вашего здоровья. Также важно помнить, что ожидаемая продолжительность жизни быстро растет”, — сказал Йессе.
”Теледоктор” Виктор Васильев, специализирующийся на болезнях пожилого возраста, сказал, что дать будущим пенсионерам какие-либо указания по вычислению продолжительности жизни практически невозможно. Можно лишь взять на основу среднюю продолжительность жизни от Департамента статистики. ”Те, кто хотят узнать больше, пусть идут в церковь и поставят свечку. Кто поставит самую большую, тот узнает наиболее точно ”, — сыронизировал он.
Можно, конечно, посмотреть на продолжительность жизни родственников, но это никаких гарантий не даст, тем более, что большое значение имеет собственный стиль жизни. ”Если вы пьете, курите или любите чужих женщин, то умрете довольно рано. Если кто-то из таких людей доживет до 100 лет, это будет сенсация, о которой напишут в газетах ”, — отметил Васильев.
Если человек в 65-лет захочет выйти на пенсию, то какие варианты у него есть? По словам Леппика, для получения выплат нужно выбрать один из трех вариантов: либо заключить пенсионный договор со страховой компанией, либо договориться о фондовой пенсии с пенсионным фондом, либо снять накопленные пенсионные активы единовременным платежом и далее самому распределить полученную сумму на период своего пенсионного возраста. Фондовая пенсия имеет ограниченный срок действия и выплачивается до тех пор, пока не закончатся средства, поэтому и здесь важно правильно оценить, на какой период человеку нужна пенсия.
”Перед тем, как выбрать между этими тремя вариантами, думающий человек, скорее всего, столкнется с вопросами на миллион долларов: как долго я проживу, сколько будет продолжаться моя жизнь на пенсии, на сколько хватит накопленных пенсионных активов?”, — перечислил Леппик. По его оценке, лучше проявить в своих оценках некоторую осторожность.
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