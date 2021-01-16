Новая пенсионная система: люди должны предсказать дату своей смерти

Старший научный сотрудник Таллиннского университета Лаури Леппик отметил, что с нового года люди оказались перед лицом беспрецедентного выбора. ”Вступившие в этом году в силу изменения во второй пенсионной ступени открывают много возможностей для самостоятельных действий: накапливая в трудоспособном возрасте деньги на свою пенсию, можно примерить на себя роль специалиста по инвестициям, а при приближении пенсионного возраста — роль специалиста по страховой математике или актуария”, — сказал Леппик. Главная задача актуария — распределить накопленные пенсионные активы таким образом, чтобы их хватило на весь пенсионный период.

По словам руководителя Союза страховых компаний Марта Йессе, необходимость спрогнозировть длительность нахождения на пенсии — основная проблема пенсионной реформы, и хорошего решения нет. ”Да, людям предоставили больше прав при принятии решений и рекомендовали тщательно продумать свои действия, но как это осуществить на практике, правительство не сказало. Никто из нас не в силах предсказать, сколько он проживет, и на практике это возможно узнать только задним числом. Если бы люди могли точно предсказывать продолжительность своей жизни, в государственной пенсионной системе вообще не было бы необходимости”, — сказал Йессе.

Конечно, отметил он, за основу можно взять показатели предполагаемой продолжительности жизни от Департамента статистики, но это усредненные данные.

Специалист отметил, что половина людей живут меньше среднего, а половина дольше. Если планировать пенсию исходя из показателя департамента, то у половины людей пенсионные деньги закончатся раньше, чем они умрут, а у половины останутся деньги и после смерти. Йессе добавил, что как международные, так и местные исследования показывают, что люди недооценивают количество лет, которые они проживут после выхода на пенсию, примерно на 25%.

”Так что, единственное, что я могу посоветовать, это исходить при планировании пенсионных выплат из средней продолжительности жизни, рассчитанной Департаментом статистики, но принимать во внимание и возраст смерти ваших родителей и прародителей, а также состояние вашего здоровья. Также важно помнить, что ожидаемая продолжительность жизни быстро растет”, — сказал Йессе.