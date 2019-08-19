Novatours обязали вернуть бывшему руководителю зарплату за несколько лет

В споре между литовским туроператором и бывшим руководителем эстонского подразделения компании Андреэ Уусталом наметился новый поворот — Харьюский уездный суд вынес решение не в пользу Novatours, пишет dv.ee.

По решению суда Novatours должен вернуть Уусталу 180 000 евро невыплаченной зарплаты.