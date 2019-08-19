19.08.2019, 15:44

Novatours обязали вернуть бывшему руководителю зарплату за несколько лет


rus.delfi.ee
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EuroFoto: Ilmar Saabas

Суд обязал туроператора Novatours вернуть бывшему руководителю зарплату за несколько лет.

В споре между литовским туроператором и бывшим руководителем эстонского подразделения компании Андреэ Уусталом наметился новый поворот — Харьюский уездный суд вынес решение не в пользу Novatours, пишет dv.ee.

По решению суда Novatours должен вернуть Уусталу 180 000 евро невыплаченной зарплаты.

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