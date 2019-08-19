19.08.2019, 15:44
Novatours обязали вернуть бывшему руководителю зарплату за несколько лет
Суд обязал туроператора Novatours вернуть бывшему руководителю зарплату за несколько лет.
Суд обязал туроператора Novatours вернуть бывшему руководителю зарплату за несколько лет.
В споре между литовским туроператором и бывшим руководителем эстонского подразделения компании Андреэ Уусталом наметился новый поворот — Харьюский уездный суд вынес решение не в пользу Novatours, пишет dv.ee.
По решению суда Novatours должен вернуть Уусталу 180 000 евро невыплаченной зарплаты.
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