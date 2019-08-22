Нотариусы зарабатывают в десять раз больше госсудьи

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Из свежего обзора, опубликованного Департаментом конкуренции, следует, что доходы ряда нотариусов составляют почти 800 000 евро в год, сообщают "Деловые ведомости".