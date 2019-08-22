22.08.2019, 09:13
Нотариусы зарабатывают в десять раз больше госсудьи
Из свежего обзора, опубликованного Департаментом конкуренции, следует, что доходы ряда нотариусов составляют почти 800 000 евро в год, сообщают "Деловые ведомости".
Из свежего обзора, опубликованного Департаментом конкуренции, следует, что доходы ряда нотариусов составляют почти 800 000 евро в год, сообщают "Деловые ведомости".
В сложившейся ситуации очевидно, что некоторые нотариусы получают чрезмерно высокие доходы, следует из анализа Департамента конкуренции.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Анаконда в США «клонировала» сама себя
В Узбекистане большинство аттракционов опасны для жизни
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение