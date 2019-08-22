22.08.2019, 09:13

Нотариусы зарабатывают в десять раз больше госсудьи


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EuroFoto: Ilmar Saabas

Из свежего обзора, опубликованного Департаментом конкуренции, следует, что доходы ряда нотариусов составляют почти 800 000 евро в год, сообщают "Деловые ведомости".

В сложившейся ситуации очевидно, что некоторые нотариусы получают чрезмерно высокие доходы, следует из анализа Департамента конкуренции.

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