Нотариусы зарабатывают в десять раз больше госсудьи

Из свежего обзора, опубликованного Департаментом конкуренции, следует, что доходы ряда нотариусов составляют почти 800 000 евро в год, сообщают "Деловые ведомости".
В сложившейся ситуации очевидно, что некоторые нотариусы получают чрезмерно высокие доходы, следует из анализа Департамента конкуренции.
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