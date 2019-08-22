Нотариусы: предложения Департамента конкуренции могут ухудшить доступность и качество услуг

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Также стоит иметь в виду, что нотариусы являются назначенными государством независимыми поставщиками услуг, и поэтому система свободной конкуренции находится в сильном противоречии с принципом независимости нотариуса. ”Показалось ли бы нам, например, логичным, если бы принцип свободной конкуренции применялся в отношении судов? Если бы люди обращались в те суды, где производство обходится дешевле? Суть должности нотариуса заключается в том, чтобы именно своей независимостью и беспристрастностью предупреждать возникновение ситуаций, для разрешения которых потом обращаются в суд”, — пояснила Саар-Йохансон.

В 2018 году средняя цена нотариальной сделки составляла 89 евро, причем по оценке нотариусов за меньшие деньги было бы крайне сложно обеспечить качественную правовую услугу, выполнять все возложенные на нотариусов обязательства и при этом еще управлять всеми регистрами и информационными системами, за которые нотариусы сегодня отвечают. ”Цель установленной законом нотариальной платы заключается в том, чтобы обеспечить всем равный доступ к правовой помощи по разумным ценам. Сегодня это также значит, что за счет более доходных сделок нотариусы покрывают расходы в связи со сделками, которые по объему работы и по цене являются, скорее, убыточными. Так, например, более дорогие сделки с недвижимостью позволяют нотариусам покрывать расходы, связанные с производством по наследству и прочими сделками, которые осуществляются по цене ниже себестоимости”, — сказала Саар-Йохансон.

По оценке Нотариальной палаты, внедрение сделанных Департаментом конкуренции предложений имело бы следующий эффект:

Ценовая конкуренция снизит доступность нотариальных услуг для менее обеспеченных групп населения. Изменение действующей системы сработает против общественного интереса, который заключается в том, чтобы нотариальные сделки и предоставляемая при их совершении правовая помощь были бы финансово доступны каждому — в том числе наименее обеспеченным группам населения.

Изменение поставит под угрозу региональную доступность нотариальных услуг, поскольку содержать нотариусов во всех регионах экономически нецелесообразно, и в некоторых регионах услуга может исчезнуть. Это будет способствовать региональной маргинализации.

В случае свободного ценообразования снизиться могут только цены наиболее дорогих сделок. В такой ситуации нельзя исключать, что наименее обеспеченные частные клиенты по сути вынуждены будут дотировать сделки бизнес-клиентов.

Поскольку сегодня информация об установленных законом ценах является публичной, связанные со сделкой расходы всегда можно точно рассчитать заранее. В случае введения изменений такая возможность — по крайней мере, в своей нынешней форме — исчезнет.

Увеличится время оказания услуг, а их качество может понизиться. Заключение соглашений относительно расценок создаст дополнительную нагрузку и приведет к большей трате времени как для нотариусов, так и для клиентов, поскольку перед началом работы над каждой сделкой потребуется заключать соответствующее соглашение.