Норвежскую бизнес-премию выиграли Helmes и Cybernetica

Руководитель Норвежско-эстонской торговой палаты Аннели Сярглеп сказала, что премия присуждается в двух категориях и её удостаивается предприятие, которое в течение года внесло наибольший вклад в развитие бизнес-связей между двумя странами.

”Премия в категории роста присуждена одному из самых крупных в Эстонии предприятий, занимающихся разработкой программного обеспечения, Helmes, которое уже три года подряд увеличивает объём своего экспорта по крайней мере вдвое. Helmes внесло значительный вклад в дигитализацию норвежских предприятий. Например, Helmes перевело десятки тысяч парковочных мест в аэропорту Гардермуэн в Осло на новую бесконтактную парковочную систему”, — сказала Сярглеп.

Премию за инновацию выиграло на конкурсе Cybernetica AS. ”В случае Cybernetica жюри оценило вклад предприятия в развитие услуг э-государства, способствование усилению кибербезопасности и сильный экспорт. Норвегия в вопросах развития цифровых услуг по-прежнему во многом смотрит на Эстонию снизу вверх”, — пояснила Сярглеп.

В этом году Норвежская бизнес-премия вручалась в третий раз. В жюри были послы обеих стран, министр Рене Таммист, руководители Норвежско-эстонской торговой палаты и предприниматели. Кроме победителей — Helmes и Cybernetica — в этом году в финал прошли также SleepAngel, Tieto и Turnit.