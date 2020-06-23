Норвежский гигант продал акции Tallink и купил Tallinna Kaubamaja
Государственный фонд Норвегии активизировался на Таллиннской бирже в апреле-мае, торгуя в крупных размерах акциями Tallink и Tallinna kaubamaja, пишет dv.ee.
Государственный фонд Норвегии активизировался на Таллиннской бирже в апреле-мае, торгуя в крупных размерах акциями Tallink и Tallinna kaubamaja, пишет dv.ee.
Из реестра акционеров на Таллиннской бирже следует, что в апреле фонд избавился от 919 239 акций Tallink и в мае дополнительно продал 550 754 штук, сократив свою долю на 37%. На прошлой неделе фонд Норвегии (в реестре под именем CitiBank New York Government of Norway) купил акции Tallinna Kaubamaja. Фонд пополнил свой портфель 129 990 акциями эстонского предприятия. На прошлой неделе акции Tallinna Kaubamaja выросли на 8%.
В портфеле крупнейшего фонда помимо акций Tallink и Tallinna Kaubamaja находятся и другие эстонские предприятия: Ekspress Grupi, LHV и Silvano. С последними сделок фонд в этом году не совершал.
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