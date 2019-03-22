Норвегия: телефоны Nokia регулярно отправляли информацию на серверы в Китае(1)
Согласно компании HMD Global, речь идет об ошибке, допущенной при сборке одной партии телефонов. По словам производителя, ошибку заметили и успели исправить, пишет Yle.
Согласно компании HMD Global, речь идет об ошибке, допущенной при сборке одной партии телефонов. По словам производителя, ошибку заметили и успели исправить, пишет Yle.
Модель телефона Nokia 7 Plus, выпущенная компанией HMD Global, передавала данные на серверы, расположенные в Китае, заявляет общественная телерадиокомпания Норвегии NRK.
Согласно норвежскому СМИ, в Китай ”утекли” также данные пользователей из Норвегии. HMD Global, однако, это отрицает. Норвежская телерадиокомпания утверждает, что на китайские серверы могла попасть информация, с помощью которой можно идентифицировать владельцев телефонов.
Подозрение в утечке зародилось после того, как к журналистам норвежской редакции обратился пользователь, наблюдавший за передачей данных своего телефона. Он обнаружил, что смартфон при включении автоматически отправляет пакет данных на китайский сервер. Данные включали в себя информацию о местоположении телефона, номер SIM-карты и серийный номер прибора.
Модель Nokia 7 Plus популярна в Китае. Ее выпустили в начале прошлого года.
Согласно производителю, при сборке одной партии была допущена ошибка, в результате которой смартфон пытался ошибочно передавать информацию на расположенный в Китае сервер. Как заявляет HMD, на основании отправленных данных пользователя невозможно идентифицировать. По словам HMD, ошибка была выявлена, и после обновления программного обеспечения телефона она автоматически устраняется.
Уполномоченный по вопросам защиты информации Рейо Аарнио в четверг заявил, что этот случай будет расследоваться.
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