Nortal приступил к сотрудничеству с занимающейся процессной аналитикой компанией Apromore

По словам руководителя эстонского подразделения Nortal Атса Албре, Apromore играет важную роль в портфеле решений бизнес-аналитики и оптимизации Nortal. ”Процессная аналитика позволяет получить словно бы рентгеновское изображение закулисья разработки продукта или услуги, играя важную роль в создании фокусирующихся на клиенте дигитальных услуг и повышая эффективность основанных на данных процессов принятия решений в организациях публичного и частного секторов”, — добавил Албре.

”Поскольку корни Apromore частично также находятся в Эстонии, нам особенно приятно сотрудничать именно с ведущим поставщиком ИТ-услуг данного региона. Мы хотим объединить свое ноу-хау в области процессной аналитики с основательным опытом Nortal в создании дигитальных решений и услуг, оказывая тем самым поддержку местным организациям в сфере оптимального управления процессами”, — отметил руководитель по партнерским отношениям Apromore Марлон Дюма.

Руководитель сферы науки о данных Nortal Индрек Велтхут, комментируя новое партнерство, отметил, что Apromore выделяет именно удобство использования и простота инструментария. ”Apromore демонстрирует, что даже сложные решения могут быть для конечного пользователя очень простыми и понятными. Агрегирование данных и визуальное моделирование в масштабах различных систем обеспечивает единую картину всех процессов, которые действуют ”на заднем плане” в ходе предложения тех или иных товаров и услуг, ясно демонстрируя как потенциальные ”бутылочные горлышки”, так и возможности автоматизации”, — добавил Велтхут.

Процессная аналитика существенно меняет способы мониторинга и улучшения процессов в организациях. Например, она предоставляет исчерпывающий обзор поведения клиентов, того, как именно клиенты заказывают услуги и товары, как обрабатываются заказы в организации, какие ошибки приводят к неудовлетворенности клиентов и как их избежать. Процессная аналитика позволяет руководителям до мелочей понять весь процесс контакта с клиентом, используя анонимные данные и обеспечивая при этом конфиденциальность клиента.