21.06.2019, 13:55

Nordica отказалась от пяти линий. Министерство экономики не исключает продажу авиакомпании

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Андрес Реймер
Андрес Реймер
EST
Nordica lennuk.
Nordica lennuk.Foto: Andres Putting

Эстонская авиакомпания Nordica отказывается полностью от обслуживания пяти линий из столицы Эстонии. Проигравший в Таллиннском аэропорту авиакомпании Air Baltic борьбу за свой кусок рынка эстонский авиаперевозчик продолжит работу как субподрядчик польского LOT на трех зарубежных линиях. Сохраняя таким образом рабочие места и авиационный парк.

”Желание Министерства экономики как собственника состоит в том, чтобы Nordica продолжил деятельность и зарабатывал прибыть”, — сказал изданию Ärileht.ee источник в Минэкономики. ” Air Baltic обслуживал наряду с Nordica ряд параллельных с вылетом из Таллинна направлений и снижал цены. У Nordica на это денег нет, а правительство, в отличие от железнодорожного или паромного сообщения, дотировать авиакомпанию не может”.

Правительство готово в случае хорошего предложения, взвесить продажу Nordica, хотя сейчас такого предложения на столе нет, сказали в министерстве.

Как сообщило эстонское авиапредприятие, после подписания с польским LOT обновленного договора о сотрудничестве, с конца октября оно приостанавливает полеты на пяти убыточных линиях до улучшения ситуации и продолжит полеты из Таллинна в Стокгольм, Брюссель и Варшаву, то есть будет на рейсах, которые с 1 июля должен обслуживать LOT. При этом продажей билетов займутся поляки, они также берут на себя коммерческие риски, связанные с заполняемостью рейсов.

Полностью эстонская фирма отказывается об обслуживания пяти направлений: Тронхейм, Вильнюс, Киев, Копенгаген, Вена.

По словам члена руководства Nordica Кристи Оякяэр, речь идет о решение, которое направлено на сохранение предприятия. Общее число рейсов, а также численность летного персонала не сократится.

По мнению Оякяэру, будущее не выглядит печальным: из Таллинна постоянно организуются новые линии, так что возможностей для развития будет много.

Реорганизация коснется сильнее всего пассажиров линии Таллинн — Тронхейм, которую, согласно имеющимся на сегодняшний день планам, больше не будет облуживать ни одна компания.

Как отметил министр экономики Таави Аас, комментируя ситуацию, проблема эстонского авиаперевозчика состоит в том, что крупные авиакомпании имеют возможность предлагать дешевые билеты, которой у Nordica нет.

По оценке председателя совета Nordica Тоомаса Тийвела, при нынешнем уровне цен на авиабилеты, эстонский авиаперевозчик, для того чтобы выйти по убыткам в ”ноль”, должен был бы заполнять самолеты на 120 процентов.

”Nordica нашла хорошую бизнес-нишу — оказывать услуги крупным авиакомпаниям, и благодаря этому сохранять предприятие прибыльным”, — сказал Аас.

”Конечно, нужно следить за ситуацией на рынке, и в случае, если появится пространство для маневра, нужно вновь больше летать из Таллинна”, — добавил министр.

Авиакомпания Nordic Aviation Group AS (Nordica) была создана в 2015 году.

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