Nordica отказалась от пяти линий. Министерство экономики не исключает продажу авиакомпании

Полностью эстонская фирма отказывается об обслуживания пяти направлений: Тронхейм, Вильнюс, Киев, Копенгаген, Вена.
По словам члена руководства Nordica Кристи Оякяэр, речь идет о решение, которое направлено на сохранение предприятия. Общее число рейсов, а также численность летного персонала не сократится.
По мнению Оякяэру, будущее не выглядит печальным: из Таллинна постоянно организуются новые линии, так что возможностей для развития будет много.
Реорганизация коснется сильнее всего пассажиров линии Таллинн — Тронхейм, которую, согласно имеющимся на сегодняшний день планам, больше не будет облуживать ни одна компания.
Как отметил министр экономики Таави Аас, комментируя ситуацию, проблема эстонского авиаперевозчика состоит в том, что крупные авиакомпании имеют возможность предлагать дешевые билеты, которой у Nordica нет.
По оценке председателя совета Nordica Тоомаса Тийвела, при нынешнем уровне цен на авиабилеты, эстонский авиаперевозчик, для того чтобы выйти по убыткам в ”ноль”, должен был бы заполнять самолеты на 120 процентов.
”Nordica нашла хорошую бизнес-нишу — оказывать услуги крупным авиакомпаниям, и благодаря этому сохранять предприятие прибыльным”, — сказал Аас.
”Конечно, нужно следить за ситуацией на рынке, и в случае, если появится пространство для маневра, нужно вновь больше летать из Таллинна”, — добавил министр.
Авиакомпания Nordic Aviation Group AS (Nordica) была создана в 2015 году.
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