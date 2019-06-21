Nordica отказалась от пяти линий. Министерство экономики не исключает продажу авиакомпании

”Желание Министерства экономики как собственника состоит в том, чтобы Nordica продолжил деятельность и зарабатывал прибыть”, — сказал изданию Ärileht.ee источник в Минэкономики. ” Air Baltic обслуживал наряду с Nordica ряд параллельных с вылетом из Таллинна направлений и снижал цены. У Nordica на это денег нет, а правительство, в отличие от железнодорожного или паромного сообщения, дотировать авиакомпанию не может”.

Правительство готово в случае хорошего предложения, взвесить продажу Nordica, хотя сейчас такого предложения на столе нет, сказали в министерстве.

Как сообщило эстонское авиапредприятие, после подписания с польским LOT обновленного договора о сотрудничестве, с конца октября оно приостанавливает полеты на пяти убыточных линиях до улучшения ситуации и продолжит полеты из Таллинна в Стокгольм, Брюссель и Варшаву, то есть будет на рейсах, которые с 1 июля должен обслуживать LOT. При этом продажей билетов займутся поляки, они также берут на себя коммерческие риски, связанные с заполняемостью рейсов.