Nordecon за 10 млн евро построит в Тапаском военном городке комплекс хранилищ

Как сообщается в пресс-релизе, работы начнутся в июле 2019 года, сдача объекта запланирована на конец 2020 года. Стоимость договора составляет 10,1 миллиона евро, к цене будет добавлен налог с оборота.

”В рамках договора, заключенного с Центром инвестиций в государственную оборону, предприятие Nordecon построит в Тапаском военном городке складское здание, которое вместе со вспомогательными постройками, дорогами и прочими строениями составит целый комплекс хранилищ”, — сказал член правления компании Nordecon AS Андо Воогма. ”Возводящиеся в военном городке здания и постройки всегда носят специфический характер — опыт, приобретенный при строительстве военных зданий, пригодится строителю на любом объекте, поскольку это всегда сопряжено с соблюдением строгих требований и сложностью исполнения”.

В рамках строительства в военном городке Тапа фирма Nordecon выполнит обновленные рабочие проекты части генерального плана складского здания, хранилищ, подсобных зданий и построек, привязку всех объектов по генеральному плану с местоположением, и на их основании строительство всей территории и объектов.

На территории будет располагаться разделенный на зоны участок, на котором будут железобетонные хранилища, а также прилегающие сети дорог, площадки и подсобные здания. Адрес строительных работ: Ляэне-Вируский уезд, волость Тапа, город Тапа, Лооде, 35, 45106.

Ранее фирмой Nordecon в тапаском военном городке были построены комплекс питания (2017), четыре казармы (2016-2018), павильоны для обслуживания и обучения, павильоны для ремонтных работ и навесы (2017-2018).