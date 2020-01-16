Nordecon построит в военных городках Тапа и Йыхви гаражи и ангары

Работы начинаются в январе, и их сдача запланирована на начало 2021 года. Стоимость договора составляет 3 млн евро, к цене добавляется налог с оборота, сообщается в пресс-релизе.

”В рамках договора, заключенного с Государственным центром оборонных инвестиций, как в Тапа, так и Йыхви будут построены ангары для хранения, а в Тапа дополнительно также гараж для обслуживания и учебы и сооружение для прицеливания. Nordecon ранее уже строил в обоих военных городках и на сегодняшний день обладает многолетним опытом в проектировании и строительстве военных сооружений. Это объекты, которые всегда предлагают всей команде новый опыт и возможности реализации”, — сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма.

”Развитие инфраструктуры Йыхви и Тапа, с точки зрения государственной обороны, является важным. Новые сооружения позволят обеспечить плавную передислокацию подразделений Сил обороны и использовать в будущем самоходные орудия”, — сказал директор Государственного центра оборонных инвестиций Кусти Сальм.

В рамках госзаказа для военного городка Тапа Nordecon осуществляет проектирование и строительство гаража для обслуживания и учебы, ангара для хранения, сооружения для прицеливания и частично вносит изменения в генеральный план (от инженерных сетей до точек подключения).

В рамках госзаказа для военного городка Йыхви Nordecon осуществляет проектирование и строительство ангара для хранения и частично вносит изменения в генеральный план (от инженерных сетей до точек подключения).