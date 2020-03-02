Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили два договора на сумму 5,7 млн евро

На отрезке Выйзику–Кунингамяэ государственной дороги № 51 Вильянди–Пыльтсамаа реконструируется участок длиной 7,3 км. Стоимость работ составляет 2,6 млн евро без налога с оборота.

На отрезке опорного шоссе № 69 Выру–Куйгатси–Тырва от дороги Куйгатси до перекрестка Соонтага реконструируется участок длиной 8,1 км, включая два моста. Стоимость работ составляет 3,14 млн евро, к цене добавляется налог с оборота.

”Департамент шоссейных дорог каждый день работает во имя того, чтобы дороги были удобные для езды и безопасные для дорожного движения. Это является также основной целью этих проектов”, — сказал Тоомас Тынурист, ведущий инженер-строитель отдела содержания дорог южного региона Департамента шоссейных дорог.

”Каждый из этих двух договоров важен как для участников дорожного движения, так и для местных жителей: гравийные дороги в Йыгеваском и Выруском уездах получат не создающие пыли покрытия — это важно и для обеспечения безопасности водителей автомобилей, и для местных жителей. В Выруском уезде также реконструируется 2 моста”, — уточнил член правления Nordecon AS Андо Воогма.

На государственной дороге № 51 Вильянди–Пыльсамаа между километровыми отметками 35,809 и 43,109 км реконструируется участок дороги Выйзику–Кунингамяэ длиной 7,3 км между населенными пунктами Выйзику и Кунингамяэ. На битумное стабилизированное основание укладывается двухслойный асфальт, и приводятся в порядок ливневые системы. Вместе с этим быспылевое покрытие получат 2 государственные дороги в Йыгеваском уезде общей длиной 4,8 км. Работы будут выполнены за 7 месяцев.