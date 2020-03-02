Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили два договора на сумму 5,7 млн евро
AS Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили два договора: на реконструкцию государственной дороги № 51 и опорного шоссе № 69, сообщается в пресс-релизе.
AS Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили два договора: на реконструкцию государственной дороги № 51 и опорного шоссе № 69, сообщается в пресс-релизе.
На отрезке Выйзику–Кунингамяэ государственной дороги № 51 Вильянди–Пыльтсамаа реконструируется участок длиной 7,3 км. Стоимость работ составляет 2,6 млн евро без налога с оборота.
На отрезке опорного шоссе № 69 Выру–Куйгатси–Тырва от дороги Куйгатси до перекрестка Соонтага реконструируется участок длиной 8,1 км, включая два моста. Стоимость работ составляет 3,14 млн евро, к цене добавляется налог с оборота.
”Департамент шоссейных дорог каждый день работает во имя того, чтобы дороги были удобные для езды и безопасные для дорожного движения. Это является также основной целью этих проектов”, — сказал Тоомас Тынурист, ведущий инженер-строитель отдела содержания дорог южного региона Департамента шоссейных дорог.
”Каждый из этих двух договоров важен как для участников дорожного движения, так и для местных жителей: гравийные дороги в Йыгеваском и Выруском уездах получат не создающие пыли покрытия — это важно и для обеспечения безопасности водителей автомобилей, и для местных жителей. В Выруском уезде также реконструируется 2 моста”, — уточнил член правления Nordecon AS Андо Воогма.
На государственной дороге № 51 Вильянди–Пыльсамаа между километровыми отметками 35,809 и 43,109 км реконструируется участок дороги Выйзику–Кунингамяэ длиной 7,3 км между населенными пунктами Выйзику и Кунингамяэ. На битумное стабилизированное основание укладывается двухслойный асфальт, и приводятся в порядок ливневые системы. Вместе с этим быспылевое покрытие получат 2 государственные дороги в Йыгеваском уезде общей длиной 4,8 км. Работы будут выполнены за 7 месяцев.
На опорном шоссе № 69 Выру–Куйгатси–Тырва проводится реконструкция отрезка от перекрестка Куйгатси до дороги Соонтага между километровыми отметками 57,198 и 65,350 км, включая строительство мостов в Кунинга и Соонтага. В ходе договора реконструируется участок длиной 8,1 км от перекрестка Куйгатси до реки Вайке-Эмайыги. На комплексное стабилизированное основание укладывается двухслойный асфальт, и приводятся в порядок ливневые системы. Одновременно на отрезке строятся новые мосты в Кунинга и Соонтага и укладывается беспылевое покрытие на гравийной дороге длиной около 4 км. Работы будут завершены также за 7 месяцев.
Концерн Nordecon (www.nordecon.com) включает в себя предприятия, которые сосредоточены на проектировании и генеральном подряде при строительстве зданий и сооружений. Географически предприятия концерна действуют в Эстонии, Украине, Финляндии и Швеции. Материнское предприятие концерна Nordecon AS зарегистрировано и находится в Таллинне (Эстония). Консолидированный доход концерна от продажи за 2019 год без аудита составил 234 млн евро. В концерне Nordecon в настоящий момент работает приблизительно 690 человек. С 18.05.2006 акции материнского предприятия котируются в основном списке Таллиннской биржи NASDAQ.
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