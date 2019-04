Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили договор на строительство объездной дороги в Керну

Новая трасса Пярнуского шоссе поворачивает направо от существующей дороги сразу после заправочной станции Керну и проходит преимущественно через пахотные земли и отдельные лесные массивы. Пересечение с прилегающей автомагистралью 11360 решено в виде многоуровневой развязки. Для обеспечения безопасности лесных животных на протяжении всей трассы запланированы решетки от животных и один коридор для животных, где решетка прерывается на расстоянии 100 м, в этом месте проходит дорога 1+1. Помимо этого, под трассой будут проложены 7 лягушачьих труб.

Проект включает в себя строительство дорожного покрытия, строительство насыпей, строительство инженерных сетей, строительство водопропускных труб и дренажа, строительство виадуков, благоустройство территории, установку оборудования для управления движением и прокладку асфальтобетона. Для пешеходов будут проложены велосипедно-пешеходные дорожки. Планируемая скорость движения на новом участке дороги составит 100 км/ч. Существующий участок дороги между Керну останется для обслуживания местного движения.

Строительство объездной дороги в Керну продлится 20 месяцев, работы начнутся в апреле/мае 2019 года и завершатся к концу 2020 года. Главный проектировщик — Roadplan OÜ и Skepast&Puhkim OÜ, надзор собственника осуществляет Sweco Est OÜ.

Материнское предприятие концерна Nordecon (www.nordecon.com) — Nordecon AS —зарегистрировано и находится в Эстонии, в Таллинне. Дочерние предприятия, входящие в концерн — Eston Ehitus AS, Eurocon Ukraine TOV, SWENCN AB, Kaurits OÜ, Nordecon Betoon OÜ (торговая марка NOBE), Nobe Rakennus OY и Tariston AS. Консолидированные доходы от продаж концерна в 2017 году были 231 миллион евро. Начиная с 18.05.2006 акции материнского предприятия нотированы NASDAQ Таллиннской фондовой биржи в основном списке.