Noorus Spa объявил о сокращении около 70 работников

Трудности у Noorus Spa Hotel, как и у всех предприятий туристического сектора, продолжаются уже целый год. Но когда в конце февраля правительство вновь приняло решение, согласно которому спа-отели должны оставаться закрытыми весь март, Должков подал в Кассу по безработице извещение о коллективном сокращении 68 человек.

Поскольку о планах коллективного сокращения нужно сообщать заблаговременно, то речь идет, по словам Должкова, о предварительном решении.

"В случае, если ситуация в апреле-мае не улучшится, мы должны будем в самом деле начать сокращения. Да, мы получали пособия от государства, но этого недостаточно. Очень большие расходы", - сказал директор. "Касса по безработице поможет в марте с выплатой зарплат, но, честно говоря, я не знаю, как мне выплатить февральскую зарплату".

Отсутствие клиентов и требование 50-процентной заполняемости пробили большую брешь в бюджете фирмы. В марте Noorus Spa будет полностью закрыт.

До пандемии в Noorus Spa работали 200 человек. Сейчас, в случае сокращения, останутся 100.

По словам Должкова, работники о планах знают и относятся к сокращению с пониманием. "Они же знают, что если отель откроется, они вернутся на работу. Ситуация, конечно, тяжелая. Многие здесь проработали по шесть лет, с открытия. У людей кредиты, нужно содержать семьи..."

В настоящее время в Noorus Spa идет расширение водного центра. В ближайшие недели будет принято решение: следует ли для экономии средств остановить строительство.

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