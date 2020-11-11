Ночью возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank

Swedbank приносит извинения в связи с возможными неудобствами и просит запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям.

При возникновении вопросов вы можете обращаться к консультантам Swedbank по круглосуточному телефону 6 310 310.

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