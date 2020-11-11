Ночью возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем, 12 ноября c 00:00 до 04:30, то есть в ночь со среды на четверг могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank, сообщается на сайте банка.
Swedbank приносит извинения в связи с возможными неудобствами и просит запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям.
При возникновении вопросов вы можете обращаться к консультантам Swedbank по круглосуточному телефону 6 310 310.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок
Ученые ошарашили заявлением: вот как появился коронавирус
Огненный разговор с Севастьяновой — про деньги и перегибы Винер
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая