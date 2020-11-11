11.11.2020, 13:49

Ночью возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank


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Swedbank, sularahaautomaat, pangaautomaat, ekraan
SwedbankFOTO: RAIVO MURDE

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем, 12 ноября c 00:00 до 04:30, то есть в ночь со среды на четверг могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank, сообщается на сайте банка.

Swedbank приносит извинения в связи с возможными неудобствами и просит запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям.

При возникновении вопросов вы можете обращаться к консультантам Swedbank по круглосуточному телефону 6 310 310.

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