Ночью возможны сбои в работе электронных каналов Swedbank

В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем, 12 ноября c 00:00 до 04:30, то есть в ночь со среды на четверг могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank, сообщается на сайте банка.
Swedbank приносит извинения в связи с возможными неудобствами и просит запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям.
При возникновении вопросов вы можете обращаться к консультантам Swedbank по круглосуточному телефону 6 310 310.
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