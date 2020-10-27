27.10.2020, 13:25

Ночной клуб нарушил запрет на ночную продажу алкоголя и обвиняет в этом владельца клуба-конкурента


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Klubihooaja avamine klubis Mjau
Klubihooaja avamine klubis MjauFoto: Eero Vabamägi

В субботу Õhtuleht обнародовал видео того, как уже второй по счету ночной клуб в Раквере продает после полуночи алкоголь, несмотря на введенный по всей стране запрет. С покупки даже остались чеки, на которых видно время продажи — полпервого ночи. Клуб прокомментировал инцидент и обвинил во всем конкурента.

"Произошла досадная человеческая ошибка, так как за прилавком был начинающий сотрудник, работавший там самостоятельно всего первую неделю", — написал клуб Mjau в Facebook.

"Он не посмотрел на время и заметил ошибку лишь спустя какое-то время, после чего расплакался. Он подтвердил, что это была ошибка с его стороны", — заверяет клуб.

Кроме прочего, клуб Mjau обвинил в провокации конкурента: "Единственным покупателем в запрещенное время оказался политик и владелец находящегося рядом клуба-конкурента Магнус Лехесоо, который явно специально выбрал для покупки начинающего сотрудника и тайно заснял специально совершенную покупку, а после разослал материал в СМИ и другие места".

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Клуб Mjau подтверждает, что эти предъявленные Лехесоо чеки — единственные две покупки алкоголя, совершенные после полуночи. Лехесоо якобы затем послал своего друга совершить в баре подобную покупку, но к тому моменту сотрудник клуба осознал свою ошибку и не продал алкоголь.

Клуб также сообщил, что готов предоставить властям выписки покупок со всех кассовых аппаратов, где видны все покупки и время их совершения.

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