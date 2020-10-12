Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию аукционов

Награду получили Пол Милгром и Роберт Уилсон с формулировкой "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". Комитет отметил их научный вклад" принесший "пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру".

В прошлом году премии по экономике были удостоены американо-индийский ученый Абхиджит Банерджи, представительница Франции Эстер Дюфло и экономист из США Майкл Кремер.

Официальное название Нобелевской премии по экономике — премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Шведский ученый составил завещание в 1895 году, об экономике там ничего не говорилось, более 70 лет премии вручали медикам, физикам, химикам, писателям, поэтам и политикам.

В завещании шведского ученого, составленном в 1895 году, об экономике ничего не говорится. Изобретатель динамита отдал свое состояние естественникам, литераторам и борцам за мир. Более 70 лет это предписание исполнялось: премии вручали медикам, физикам, химикам, писателям, поэтам и политикам. Однако с 1968 года Банк Швеции ежегодно стал отчислять Нобелевскому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии.

На прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий.

Премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН, премию по литературе — американской поэтессе Луизе Глюк. Премию по химии разделили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна "за развитие метода редактирования генома", премию по физике — Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез за исследования черных дыр. Лауреатами премии по медицине и физиологии стали британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С.