Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

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The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Премия по экономике была учреждена Банком Швеции. Она вручается с 1969 года и носит официальное название премия по экономике имени Альфреда Нобеля. Премия по экономике закрыла ”нобелевскую неделю”, в течение которой объявляют имена лауреатов.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

Размер Нобелевской премии в каждой номинации — 9 миллионов шведских крон (около 913 тысяч долларов по текущему курсу).