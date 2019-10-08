Никому не известный эстонский стартап получил инвестицию в 300 000 евро — чем он занимается?

Eziil Production Intelligence учреждено около четырех лет назад, 28 декабря 2015 года. На протяжении последних лет предприятие разработало передающее информацию в режиме реального времени промышленное ПО, которое помогает спланировать и сделать производство более эффективным. По данным Creditinfo, по состоянию на 30 июня на предприятии работало девять человек.

По словам соучредителя и исполнительного директора предприятия Майдо Янке, Eziil Production Intelligence планирует использовать привлеченную инвестицию для развития продукта и расширения на зарубежные рынки.

Цель стартапа в том, чтобы дойти до визуально простого и интуитивного продукта. К сегодняшнему дню Eziil запустил, например, Eziil MasterClass, где за неделю обучают одного человека из производственного предприятия дигитализировать свое производство. К сегодняшнему дню у предприятия несколько десятков клиентов из различных областей, в том числе Cleveron, Viljandi Metall, Sveba Dahlen и Enko.

В число пайщиков Eziil Production Intelligence OÜ помимо Майдо Янке, у которого 49,53%, входят также Тийт Реммель и Кайдо Кару, у обоих по 16,1%.