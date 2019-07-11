Ничего не меняется: Департамент сельского хозяйства не собирается тщательнее проверять происхождение ягод, фруктов и овощей
Газета Maaleht и Delfi написали сегодня о том, как несколько эстонских продавцов клубники закупают в Риге зарубежную продукцию с тем, чтобы потом предлагать ее здесь в Эстонии под видом местной. Однако Департамент сельского хозяйства контроль не ужесточает и продолжает надзор по старой системе.
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