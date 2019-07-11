Ничего не меняется: Департамент сельского хозяйства не собирается тщательнее проверять происхождение ягод, фруктов и овощей

Начальник общего отдела департамента Теа Тоом объяснила это тем, что используемые методы надзора приносят свои плоды; в то же время число нечестных продавцов, которые обманывают потребителей и неправильно указывают страну происхождения продукции, невелико.

К тому же у потребителей жалоб относительно страны происхождения свежих фруктов и овощей больше не стало.

Департамент сельского хозяйства проводит в год в среднем почти 1000 проверок выполнения требований, предъявляемых к фруктом и овощам, поступающим в продажу в Эстонии.

«Продажа продукции, в отношеннии которой существуют сомнения, не разрешается», - утверждает Тоом. Имена нарушителей публикуются на страничке департамента.