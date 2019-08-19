Ни в коем случае не переходите по ссылке! Мошенники рассылают СМС от имени Coop

Он предупреждает, что переход по ссылке может оказаться платным.

”Мы просим людей не переходить по этой ссылке и ни в коем случае не вводить признак пользователя и пароль”, — говорит он.

Тем, кто все-таки отрыл сообщение и перешел по ссылке, следует сообщить об этом в полицию и службу поддержки клиентов Coop по адресу klienditugi@cooppank.ee.

Сообщение выглядит так: