19.08.2019, 12:16

Ни в коем случае не переходите по ссылке! Мошенники рассылают СМС от имени Coop


rus.delfi.ee
EST 108
Ettevõtlik Eesti: Hiiumaa
Ettevõtlik Eesti: HiiumaaFoto: Madis Veltman

Неизвестные от имени Сoop рассылают людям СМС, в которых просят перейти по ссылке. По словам пресс-секретаря Coop Мартина Мийдо, ни магазины Coop, ни Coop Pank к этим сообщениям не имеют никакого отношения.

Он предупреждает, что переход по ссылке может оказаться платным.

”Мы просим людей не переходить по этой ссылке и ни в коем случае не вводить признак пользователя и пароль”, — говорит он.

Тем, кто все-таки отрыл сообщение и перешел по ссылке, следует сообщить об этом в полицию и службу поддержки клиентов Coop по адресу klienditugi@cooppank.ee.

Сообщение выглядит так:

Sellise sõnumi saamisel tuleks kohe politseid teavitada!

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