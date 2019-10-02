Невнимательность на парковке может повлечь за собой ущерб на 4000 евро

Старший менеджер по продуктам страхования транспортных средств фирмы Gjensidige Марко Привой констатирует, что на парковках возле торговых центров постоянно случаются как мелкие, так и крупные выбоины и царапины: ”Сократилось число сообщений об авариях, что, очевидно, связано с увеличением ширины парковочных мест и общей осведомленностью. В частности, на парковках установлены камеры, записи с которых могут использоваться для установления подробностей случившегося. Эти меры и общее повышение уровня культуры дорожного движения непременно помогают страховщику. Если все участники дорожного ущерба честны, то и процесс рассмотрения ущерба будет простым и удобным”, — сказал он.

На частоту несчастных случаев на парковках влияют ширина парковочных мест и наличие разделительных линий. ”Возле многих торговых центров обстановка улучшилась за счёт более широко расчерченных парковочных мест, и это проявляется и в статистике ущербов. Всё же видно, что, если добавить в зону парковки столбы, мусорные ящики, ограждения, то частота ущербов значительно увеличится. Водителю нужно учитывать, помимо стеснённых условий парковки и неправильно припаркованных автомобилей, также увлечённых покупками пешеходов, плохую видимость, игнорирующих действующее на парковке ”правило правой руки” при движении, а также забывчивых водителей, ищущих парковочное место, где они оставили свой автомобиль”, — добавил Привой.

Случаи ущерба от А до Я