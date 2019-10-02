Невнимательность на парковке может повлечь за собой ущерб на 4000 евро

Осенняя прохладная погода манит в автомобили помещения, поэтому парковки возле торговых центров заполняются как в выходные, так и в рабочие дни. Всё чаще встречаются и повреждения на парковках, когда участников больше одного. Какие наиболее часто случающиеся на парковках аварии, и как их избежать?
Старший менеджер по продуктам страхования транспортных средств фирмы Gjensidige Марко Привой констатирует, что на парковках возле торговых центров постоянно случаются как мелкие, так и крупные выбоины и царапины: ”Сократилось число сообщений об авариях, что, очевидно, связано с увеличением ширины парковочных мест и общей осведомленностью. В частности, на парковках установлены камеры, записи с которых могут использоваться для установления подробностей случившегося. Эти меры и общее повышение уровня культуры дорожного движения непременно помогают страховщику. Если все участники дорожного ущерба честны, то и процесс рассмотрения ущерба будет простым и удобным”, — сказал он.
На частоту несчастных случаев на парковках влияют ширина парковочных мест и наличие разделительных линий. ”Возле многих торговых центров обстановка улучшилась за счёт более широко расчерченных парковочных мест, и это проявляется и в статистике ущербов. Всё же видно, что, если добавить в зону парковки столбы, мусорные ящики, ограждения, то частота ущербов значительно увеличится. Водителю нужно учитывать, помимо стеснённых условий парковки и неправильно припаркованных автомобилей, также увлечённых покупками пешеходов, плохую видимость, игнорирующих действующее на парковке ”правило правой руки” при движении, а также забывчивых водителей, ищущих парковочное место, где они оставили свой автомобиль”, — добавил Привой.
Случаи ущерба от А до Я
Если дорожная страховка покрывает причинённый виновником аварии ущерб пострадавшему, то для приведения в порядок собственного автомобиля полезно иметь также страховку автомобиля, то есть каско. ”При наличии каско нужно в случае возмещения ущербов одной аварии, как правило, заплатить основную собственную ответственность. Средний платёж каско составляет 300-500 €, обычная основная собственная ответственность равна 190 евро, а средний ущерб от полученной на парковке вмятины-царапины составляет около 1500 евро. Если ущерб причинён дополнительно и другому имуществу (например, столбу, воротам, стене), то этот полученный вред собственник имущества может устранить сам, но ущерб должен быть зарегистрирован так же, как если бы столкнулись два автомобиля. Если на автомобиль заключён договор каско, то в таком случае за счёт каско можно восстановить и то транспортное средство, которое повредило данное имущество”, — сказал Привой.
Кроме наносимых на парковках вмятин на автомобили, распространены наезды на ограждения на заправках, мойках, а также на дорожные ограждения. В разрезе ущербов на парковках и небрежного движения задним ходом он привёл самые крупные размеры причинённого транспортному средству ущерба: ”Вспоминается наезд задним ходом на дом, по которому был возмещён ущерб порядка 3000 €, и ещё въезд задним ходом в гараж, когда возмещению подлежал ущерб приблизительно 3200 €, а также наезд задним ходов на забор, стоимость которого превысила 4000 €. Из крупнейших ущербов на парковках в прошлом году, когда виновный покинул место происшествия, пострадавшему было выплачено на восстановление транспортного средства более 4400 €”, — добавил он.
Размер ущерба зависит от марки, модели и возраста транспортного средства, но малыми эти ущербы не бывают никогда. Если виновный известен, то ущерб возмещается за счёт дорожной страховки, и пострадавший сам не должен ничего платить. Если виновный неизвестен, то ущерб возмещается страховщиком добровольного страхования транспортного средства (каско), и страховщик пытается выяснить виновного с привлечением, при необходимости, полиции. Во избежание вышеупомянутых хлопот и уменьшения денежного ущерба на помощь приходит каско — идёт ли речь о возмещении ущерба от покинувшего место происшествия транспортного средства, стихийного бедствия, вандализма, наезда на животное или ситуации, когда водитель сам виновен в аварии.
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